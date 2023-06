Najhujša železniška nesreča v tem stoletju: umrlo skoraj 300 ljudi

Deset do 12 vagonov je iztirilo, ostanki nekaterih poškodovanih vagonov pa so padli na bližnjo progo. V ruševine prvega je trčil drug potniški vlak, ki je pripeljal iz nasprotne smeri in iztirili so tudi do trije vagoni drugega vlaka, je povedal tiskovni predstavnik ministrstva za železnice Amitabh Sharma.

Potniki so padali drug na drugega

Potnica Vandana Kaleda je za televizijsko postajo New Delhi povedala, da so ljudje padali drug na drugega, ko se je njen vagon močno tresel in zapeljal s tirov. Dejala je, da je imela srečo, da je preživela.

Nek preživeli moški pa je za indijsko agencijo ANI povedal, da je ob trčenju nanj padlo 10 do 15 ljudi. "Bil sem na dnu kupa.Poškodoval sem so roko in zadnji del vratu. Ko sem prišel iz vagona, sem videl, da je nekdo izgubil roko, nekdo nogo, eden je imel močno iznakažen obraz."

Na kraj dogodka je prišlo skoraj 500 policistov in več kot 200 reševalnih vozil, je po poročanju BBC-ja povedal najvišji uradnik v vzhodni zvezni državi Odiša Pradeep Jena. Aktivirali so še dodatnih 100 zdravnikov. Reševalci so skušali osvoboditi 200 ljudi, za katere se je domnevalo, da so ujeti v razbitinah.

Indijski premier Narendra Modi je sporočil, da ga je dogodek močno vznemiril in da je v mislih z žalujočimi družinami."Na kraju nesreče potekajo reševalne akcije in nudi se vsa možna pomoč prizadetim," je tvitnil.Notranji minister Amit Shah je medtem incident označil za "mučen".