'Najhujše množično streljanje v zgodovini Švedske'

"Težko je dojeti razsežnost grozot, ki so se zgodile. Z neizmerno žalostjo smo sprejeli novico o smrtnih žrtvah in ranjenih na šoli v Örebru," je na večerni novinarski konferenci dejal švedski premier Ulf Kristersson . Po zadnjih podatkih je v strelskem pohodu umrlo 11 oseb, tudi storilec, poroča švedska televizija SVT .

Kot so sporočili s policije, je storilec po prvih informacijah deloval sam, vendar pa teorije o več storilcih še ne morejo povsem izključiti. V torek popoldan so tako na različnih naslovih že izvedli več preiskovalnih ukrepov.

Odzval se je tudi švedski kralj Karl XVI. Gustav, ki je po tragediji izrekel sožalje družinam in prijateljem pokojnih. "Kraljeva družina je novico o grozodejstvu sprejela z žalostjo in grozo. Naše misli so v tem času namenjene tudi poškodovanim in njihovim svojcem ter ostalim prizadetim," je sporočil v izjavi.

Zahvalo je namenil tudi policistom, reševalcem in medicinskemu osebju, ki so intenzivno delali za reševanje in zaščito človeških življenj. Na kraju še vedno ostajajo cestne blokade.