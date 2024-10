Najhujši orkani v ZDA v zadnjem stoletju

ZDA so doslej prizadeli že številni orkani, med njimi so mnogi povzročili obsežno gmotno škodo ali zahtevali veliko žrtev. Sledi kronološki pregled najhujših orkanov v zadnjih stotih letih po izboru tiskovne agencije Reuters.

OGLAS

1926, Veliki orkan v Miamiju: oko orkana četrte kategorije je potovalo čez središče Miamija, takrat najhitreje rastočega mesta v ZDA. Skupna škoda je bila ocenjena na 105 milijonov dolarjev (okoli 95 milijonov evrov). Uradno je zahteval 373 smrtnih žrtev, neuradno morda celo do 800. Ta orkan je naznanil konec tedanjega gospodarskega razcveta južne Floride.

Veliki orkan v Miamiju FOTO: Profimedia icon-expand

1928, Orkan Okeechobee: orkan četrte kategorije je že opustošil Karibe in zahteval 1500 življenj, ko je dosegel jug Floride ter v West Palm Beachu uničil na tisoče hiš. Zaradi ciklonskega dviga gladine je voda prestopila nasipe na južni obali jezera Okeechobee. Na Floridi je uradno umrlo 1836 ljudi, večinoma migrantskih delavcev v kmetijstvu. Več desetletij kasneje je ameriška meteorološka služba število žrtev popravila na najmanj 2500.

Orkan Okeechobee FOTO: Profimedia icon-expand

1935, Orkan na Floridskih otokih na praznik dela: eden najmočnejših orkanov, ki so kdajkoli dosegli kopno v ZDA. Na otočju Florida Keys je terjal najmanj 408 smrtnih žrtev, večinoma veteranov prve svetovne vojne, ki so delali na železnici, ki povezuje otočje Keys s celinsko Florido. Z vetrovi s hitrostjo skoraj 298 kilometrov na uro še vedno velja za enega najmočnejših orkanov v zgodovini ZDA.

1938, Orkan v Novi Angliji: v tem orkanu je umrlo okoli 600 ljudi, uničenih je bilo 8900 stavb, 63.000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Na Long Islandu je dosegel kopno s hitrostjo 76 kilometrov na uro, zaradi česar se ga je oprijel vzdevek Long Island Express.

Orkan v Novi Angliji FOTO: AP icon-expand

1955, Orkan Diane: orkan je prinesel obilno deževje in poplave od Severne Karoline do New Yorka, največjo škodo pa je povzročil v Connecticutu. Diane je zahteval najmanj 184 življenj, ime pa so za vedno umaknili iz nabora imen orkanov. 1957, Orkan Audrey: zaradi orkana Audrey je bilo v zvezni državi Louisiana poplavljenih 1,6 milijona hektarjev površin. Po ocenah pristojnih organov je umrlo več kot 400 ljudi.

Orkan Audrey FOTO: AP icon-expand

1965, Orkan Betsy: po obsežnih poplavah na jugu Floride je prizadel Louisiano in povzročil ciklonski dvig gladine v jezeru Pontchartrain, ki je poplavilo en okraj New Orleansa. Voda je segala do podstrešij, številni prebivalci so utonili. Zaradi tega so uvedli program zaščite pred orkani, ki ga je izvajal inženirski korpus ameriške vojske.

Orkan Betsy FOTO: AP icon-expand

1969, Orkan Camille: drugo najmočnejše neurje, ki je doseglo kopno v ZDA, je povzročilo ciklonski dvig gladine za več kot 7,3 metra in uničilo skoraj vse ob obali. Umrlo je 259 ljudi, največ v zvezni državi Virginija. Orkan je povzročil za približno 1,4 milijarde dolarjev (1,28 milijarde evrov) škode ter spodbudil uvedbo petstopenjske Saffir-Simpsonove lestvice za določanje stopnje moči orkanov.

Orkan Camille FOTO: AP icon-expand

1992, Orkan Andrew: četrti najmočnejši orkan, ki je kdajkoli dosegel kopno, je za seboj pustil uničujočo sled na Floridi in v ZDA skupno povzročil 23 smrtnih žrtev. Zgolj v okrožju Dade je bilo uničenih 63.000 domov, še 110.000 pa poškodovanih. Škoda v kmetijstvu je znašala več kot milijardo dolarjev. Andrew je do Katrine veljal za najdražji orkan v zgodovini ZDA.

Orkan Andrew FOTO: AP icon-expand

2005, Orkan Katrina: Katrina velja za enega najbolj uničujočih orkanov v zgodovini ZDA. Nevihtni val je prebil jezero Pontchartrain in poplavil 80 odstotkov New Orleansa. V orkanu in poplavah, ki so mu sledile, je v ZDA umrlo najmanj 1245 ljudi, več kot milijon jih je moralo zapustiti domove.

Orkan Katrina FOTO: AP icon-expand

2012, Orkan Sandy: Sandy velja za največji orkan v zgodovini Atlantika po površini. Veter je zajel skoraj 1450 kilometrov veliko območje in prizadel 24 držav na celotni vzhodni obali ZDA. Skupno je umrlo 160 ljudi, večinoma v New Yorku in New Jerseyju. Reka East River je poplavila spodnji Manhattan in več predorov podzemne železnice. Poškodovanih ali uničenih je bilo več kot 100.000 domov. Sandy velja za najmočnejši orkan, ki je prizadel New York od leta 1700.

2017, Orkan Harvey: Harvey, ki je povzročil za 125 milijard dolarjev škode, je skupaj s Katrino najdražji orkan v zgodovini ZDA. Območje Houstona v Teksasu so prizadele obsežne poplave, zaradi katerih je bilo razseljenih 30.000 prebivalcev, 68 ljudi pa je umrlo.

Orkan Harvey FOTO: AP icon-expand

2018, Orkan Michael: ta orkan je na Florido prinesel vetrove s hitrostjo do 257 kilometrov na uro in je bil najmočnejše neurje, ki je doseglo kopno v tej zvezni državi. Zahteval je najmanj 74 smrtnih žrtev – 59 v ZDA in 15 v Srednji Ameriki – ter povzročil za 25,1 milijarde dolarjev (22,9 milijarde evrov) škode.

Opustošenje po orkanu Michael FOTO: AP icon-expand

2022, Orkan Ian: orkan pete kategorije je prizadel Florido in zahteval 150 smrtnih žrtev.

Po orkanu Ian na Floridi bakterije Vibrio vulnificus. FOTO: AP icon-expand

2024, Orkan Helene: kopno je kot orkan 4. kategorije dosegel na obali Big Benda na Floridi, nato pa se je razbesnel nad večino jugovzhodnega dela ZDA. V poplavah je v šestih zveznih državah umrlo skupno najmanj 200 ljudi.