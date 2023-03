Najlepši pes na svetu je Orca iz Hrvaške

Živahna psička Orca iz hrvaškega Kerestinca pri Samoboru ima zelo dober razlog za še bolj veselo mahanje z repom. Slavi največji uspeh svoje pasje kariere. Na največji in najprestižnejši pasji razstavi na svetu Crufts v angleškem Birminghamu, prirejajo jo že 150 let, so jo razglasili za najlepšega psa na svetu. "Občutek je neverjeten, saj se to zgodi enkart v življenju. Noben pes iz hrvaške vzreje in hrvaškega lastništva ni nikoli prišel niti blizu takemu rezultatu," je v pogovoru za hrvaško televizijo RTL dejal ponosen solastnik psičke Ante Lučin, sicer znan hrvaški vzreditelj psov in organizator znanih splitskih pasjih razstav.