Najmanj trije pogrešani v snežnem plazu pri švicarskim Zermattu

Zaradi močnega sneženja in zelo močnega vetra so sicer pristojni zjutraj izdali opozorilo o veliki nevarnosti snežnih plazov v južnih švicarskih Alpah. Opozorili so na še posebej visoko tveganje v švicarskih kantonih Graubünden in Valais, ki sta priljubljeni smučarski destinaciji.

Snežni plazovi so v letošnji sezoni v Švici pod sabo pokopali že 14 ljudi.