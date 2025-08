Po dveh desetletjih znova našli vrsto najmanjše znane kače na svetu

Kačo je v gozdu pod kamnom našel Connor Blades, sicer član okoljevarstvene skupine. Spravil jo je v steklen kozarec, kačo pa so nato podrobno pregledali na eni od univerz. Obstajala je namreč verjetnost, da so našli brahminsko slepo kačo, ki spominja na deževnika, a za razliko od barbadoške nitaste kače nima rumene hrbtne črte in močno razmaknjenih oči. S prostim očesom sta kači na videz skoraj enaki.

V sredo je okoljevarstvena skupina Re:wild, ki sodeluje z lokalnim ministrstvom za okolje, potrdila ponovno odkritje te redke kače.

Od leta 1889 so barbadoško nitasto kačo videli le nekajkrat. Bila je na seznamu 4800 rastlinskih, živalskih in glivičnih vrst, ki jih je organizacija Re:wild opisala kot vrste, ki so "izgubljene za znanost", poroča AP.

Kača je sicer slepa, prehranjuje se z mravljami. Zakoplje se v zemljo, kjer izleže eno jajčece in spušča izločke, ki zavedejo žuželke, da jih ne napadajo. Odrasli primerki lahko zrastejo do 10 centimetrov.