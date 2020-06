Najmlajša Nobelova nagrajenka Malala diplomirala na Oxfordu

22-letna borka za človekove pravice Malala Yousafzai, je na Twitterjuobjavila novico, da je diplomirala na Oxfordu. "Ne vem, kaj je pred mano. Zaenkrat me čakajo Netflix, branje in spanje,"je zapisala ob fotografiji družine in sebe, prekrite s papirčki in peno. To je tradicija na univerzi, saj študente, ko končajo z izpiti, prekrijejo s hrano in konfeti. Študirala je filozofijo, politologijo in ekonomijo.