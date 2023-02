Ena najmlajših zmagovalk loterije porabila ves denar, zdaj išče službo

Ena najmlajših britanskih zmagovalk je leta 2003 pri rosnih 16 letih zadela zajeten dobitek na loteriji, in sicer okoli 2 milijona evrov. Toda kot pravi znani rek "ne pasi lenobe, čeprav imaš denar", je denar hitro izpuhtel. Callie Rogers je denar prejela še v času, ko je živela v rejništvu.

Tako velika količina denarja pri le 16 letih predstavlja veliko odgovornost. V preteklosti je Rogersova že pozivala, naj se starostna meja za igranje loterije zviša s 16 na 18 let.

Ker ji je denarja zmanjkalo, se je vpisala na univerzo Central Lancashire, kjer se bo izučila za medicinsko sestro. "To, da si vzameš čas in delaš na sebi, da postaneš boljša oseba, se obrestuje," je dejala za časopis The Sun. "Ponosna sem nase in na prihodnost, ki jo ustvarjam za svojo družino," je dodala.

"Star si le 16 let in že imaš to veliko odgovornost. Dobila sem dobre nasvete, kako varčevati, a jih nisem upoštevala," je iskreno priznala. Kot mlada se je soočila s tesnobo, povedala pa je tudi, da jo še vedno muči, kaj si kdo misli o njej.

"Bila sem premlada, še vedno trpim za hudo tesnobo, ko spoznam nove ljudi, še vedno doživljam zlorabo, samo zato, ker sem to, kar sem," je dejala.

Rogersova je veliko denarja porabila za zabave, oblačila, lepotne operacije, okoli 500.000 evrov pa je namenila za darila prijateljem in družini. "Pri 16 letih si otrok, potem pa moraš čez noč nenadoma odrasti. Nisem razumela pomena denarja in kaj ta s sabo prinaša. Ko sem zadela na loteriji, so k meni prihajali ljudje, ki jih prej nisem poznala."

Kot je pojasnila, si je takrat želela, da bi jo imeli vsi radi, vendar ji je denar kvečjemu prinesel težave z družino in prijatelji.