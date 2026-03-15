Objavili identitete pokojne šesterice: najmlajši star 28 let

Prvi trije so bili člani ameriških letalskih sil, ostali so služili v nacionalni gardi, navaja BBC. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je člane posadke letala označil za "ameriške junake".

Na krovu letala KC-135 so bili 33-letni John Klinner iz Alabame, 31-letna Ariana Savino iz Washingtona, 34-letna Ashley Pruitt iz Kentuckyja, 38-letni Seth Koval iz Indiane ter 30-letni Curtis Angst in 28-letni Tyler Simmons , oba iz Ohia.

Letalo je strmoglavilo v četrtek okrog 14. ure po vzhodnoameriškem času. Ameriško osrednje poveljstvo je že v četrtek sporočilo, da sta bili dve oskrbovalni letali z gorivom vpleteni v isti incident. Eno je strmoglavilo, drugo pa je varno pristalo.

Osrednje poveljstvo je kmalu po nesreči zagotovilo, da incidentu ni botroval niti t. i. sovražni niti prijateljski ogenj, a nekateri uradniki so za CBS razkrili, da sta letali v zraku trčili, medtem ko vzrok še preiskujejo.

Iraški obveščevalni vir je za CBS povedal, da je prvo letalo strmoglavilo blizu Turaibila, ki se nahaja na iraško-jordanski meji, iranska vojska pa je na državni televiziji zatrdila, da je letalo zadela raketa proiranske milice, ki deluje na zahodu Iraka.

Uradno število žrtev med ameriškimi vojaki se je v dveh tednih vojne v Iranu povzpelo na 13.