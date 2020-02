Najmlajšo, 17 dni staro pacientko, okuženo s koronavirusom, odpustili iz bolnišnice

Iz bolnišnice v kitajskem Vuhanu so odpustili najmlajšo pacientko, ki se je doslej tam okužila s koronavirusom. 17 stara dojenčica je uspešno okrevala po pljučnici, ki jo je povzročil virus. Odpustili so tudi več drugih pacientov, ki pravijo, da so se v času bolezni medsedbojno vzpodbujali na poti do uspešnega okrevanja.

Deklica uspešno okreva po okužbi FOTO: AP Dojenčica se je rodila v začetku meseca, pri njeni mami pa so odkrili okužbo z virusom. Deklico so zato poslali na opazovanje, opravili so teste in ugotovili pljučnico, ki jo je povzročil novi koronavirus. "Ni imela velikih težav z dihanjem, je pa kašljala in imela je vročino," je povedal vodja oddelka Zeng Lingkong. Ker se pri otroku ni razvila težka oblika bolezni, pri zdravljenju niso uporabili antibiotikov. "Je pa dejstvo, da ne vemo, kakšen je vpliv novega koronavirusa na tako majhne otroke. Ni jasno ali so nastale poškodbe srca, to bomo videli šele sčasoma," je dodal Lingkong. Deklica je bila ob rojstvu sicer povsem donošena, ves čas hospitalizacije pa je imela po mnenju zdravnika "zdrav apetit", tako da se je v tem času, kljub bolezni, ustrezno razvijala. Več tistih, ki so uspešno okrevali, bo darovalo plazmo. FOTO: AP Medtem iz kitajskih bolnišnic odpuščajo tudi številne odrasle paciente, ki so se uspešno spopadli z novim koronavirusom. Eden od tistih, ki so lahko zapustili bolnišnico, je medijem dejal, da je najpomembneje ostati pozitiven:"Virus ni bil tako strašen, kot sem si predstavljal. Pacienti morajo zaupati v to, da bodo okrevali,"je dejal. "S sostanovalcem v bolniški sobi sva se ves čas vzpodbujala. Treba je ostati močan. Bolj kot si optimističen, prej se ti stanje izboljša,"je še dodal. Več ozdravljenih pacientov se je medtem odločilo za darovanje plazme, ki se je doslej izkazala kot učinkovito sredstvo za zdravljenje težjih primerov okužb s koronavirusom.