Najmočnejše padavine v 80 letih: umrlo sedem ljudi

Nasprotno od vročinskih valov, ki te mesece pestijo Evropo, pa imajo v Južni Koreji povsem druge skrbi. Prestolnico in okoliške regije so namreč prizadele najmočenjše padavine v zadnjih 80 letih, ki so terjale smrtne žrtve, ohromile infrastrukturo ter ljudi prisilile v iskanje zatočišč.

Močni nalivi so v ponedeljek zvečer potopili ceste, poplavili postaje podzemne železnice in povzročili izpade elektrike v mestu in sosednjih provincah. Na nekaterih območjih je padlo največ padavin v zadnjih 80 letih, poročajo tuji mediji. Napovedi pa niso dobre, saj naj bi v naslednjih dneh padlo še več dežja. Zaradi nalivov je v Seulu pet ljudi umrlo, štirje so pogrešani, v provinci Gyeonggi sta umrla dva. Devet ljudi je utrpelo poškodbe v provinci Gyeonggi, kar 163 ljudi iz 107 gospodinjstev na območju glavnega mesta pa je ostalo brez strehe nad glavo, zatočišče pa so našli v šolah in drugih javnih ustanovah.