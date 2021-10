Severna Koreja je v torek zjutraj z vzhodne obale izstrelila vsaj eno balistično raketo, so sporočili južnokorejski in japonski uradniki. "Najnovejša dejanja Severne Koreje ogrožajo mir in varnost Japonske in regije," je ob tem dejal namestnik generalnega sekretarja Japonske Jošihiko Isozaki, ki opozarja, da "nadaljnje izstrelitve balističnih raket predstavljajo resen izziv ne le za Japonsko, ampak za celotno mednarodno skupnost".

Izstrelitev balističnih raket v Severni Koreji Le dober mesec po izstrelitvi dveh balističnih raket v morje je Severna Koreja poskrbela za nov incident. Tokratna izstrelitev je potekala v pristaniškem mestu Sinpo v provinci Hamgjong, in sicer v torek okoli 10. ure po lokalnem času, so sporočili iz Južnokorejskega združenega načelništva. Namestnik generalnega sekretarja Japonske Jošihiko Isozaki je dejal, da sta bili izstreljeni dve balistični raketi, medtem ko južnokorejska vojska poroča zgolj o eni. "Najnovejša dejanja Severne Koreje ogrožajo mir in varnost Japonske in regije," je po navedbah televizije CNN dejal Isozaki. "Poleg tega nadaljnje izstrelitve balističnih raket predstavljajo resen izziv ne le za Japonsko, ampak za celotno mednarodno skupnost." Isozaki je še dodal, da gre za "obžalovanja vredno" dejanje, saj Pjongjang z njim krši resolucije Varnostnega sveta ZN. Južnokorejska vojska je sporočila, da tudi pri tokratni analizi izstrelitve sodeluje z ZDA. Izstrelitev v Severni Koreji se je zgodila po mesecih vidnih napetosti na Korejskem polotoku. Odnosi med obema Korejama so vse bolj segreti, čeprav se je Pjongjang v začetku oktobra strinjal, da bo ponovno odprl uradno komunikacijo s Seulom. Japonski premier Fumio Kishida je že napovedal, da se bo njegova država na zadnjo izstrelitev raket "odločno odzvala", še piše CNN.