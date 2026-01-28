Najprej doniral za agenta ICE, zdaj denar namenil družini ubitega moškega

Na platformi GoFundMe so kmalu po tem, ko so zvezni agenti ubili 37-letnega medicinskega tehnika iz Minneapolisa Alexa Prettija, začeli zbirati denar za njegovo družino, je poročal The Wall Street Journal.
Billa Ackmana je k doniranju pozvala aktivistka Shannon Watts, ustanoviteljica organizacije Moms Demand Action for Gun Sense in America. V objavi na omrežju X je spomnila na njegovo nedavno donacijo Jonathanu Rossu, agentu ICE, ki je ustrelil mamo treh otrok Renee Good. "Ta družina bi potrebovala 10.000 dolarjev, ki ste jih donirali morilcu Renee Good," je zapisala.
Milijarder se je nekaj ur pozneje odzval in potrdil, da je Prettijevi družini namenil 10.000 dolarjev (8300 evrov). "Narejeno. Kljub temu da se ne strinjam z zapisom, da je ameriški junak, je njegova smrt tragična," je pojasnil. Za Prettijeve svojce so donatorji do zdaj zbrali že okoli 1,6 milijona dolarjev (1,33 milijona evrov).
Ackman je pred dnevi po donaciji za agenta ICE povedal, da je želel denar nameniti tudi družini Goodove, a da je bil račun na GoFundMe takrat že zaprt. Dodal je tudi, da z donacijami ne izraža političnih stališč.
"Rossa sem podprl, ker sem vedel, da bo potreboval znatna sredstva za kritje stroškov svoje obrambe," je zapisal.
Ackman je upravitelj hedge sklada, njegovo premoženje pa je ocenjeno na 9,3 milijarde dolarjev (okoli 7,7 milijarde evrov), kar ga uvršča na 359. mesto najbogatejših ljudi na svetu. Pred predsedniškimi volitvami leta 2024 je javno podprl kampanjo Donalda Trumpa.
