Tujina

Najprej doniral za agenta ICE, zdaj denar namenil družini ubitega moškega

Washington, 28. 01. 2026 08.24 pred 19 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Bill Ackman

Bill Ackman, milijarder in Trumpov podpornik, je v okviru zbiranja sredstev za družino Alexa Prettija, ki je umrl pod streli zveznih agentov v Minneapolisu, doniral 10.000 dolarjev (8300 evrov). Njegovo smrt je označil za tragedijo, čeprav se ne strinja z zapisi, ki Prettija označujejo za 'ameriškega junaka'. Ackman je v začetku januarja isti znesek doniral tudi agentu ICE, ki je ustrelil prvo posredno žrtev operacij vladne službe za priseljevanje v Minnesoti.

Na platformi GoFundMe so kmalu po tem, ko so zvezni agenti ubili 37-letnega medicinskega tehnika iz Minneapolisa Alexa Prettija, začeli zbirati denar za njegovo družino, je poročal The Wall Street Journal.

Billa Ackmana je k doniranju pozvala aktivistka Shannon Watts, ustanoviteljica organizacije Moms Demand Action for Gun Sense in America. V objavi na omrežju X je spomnila na njegovo nedavno donacijo Jonathanu Rossu, agentu ICE, ki je ustrelil mamo treh otrok Renee Good. "Ta družina bi potrebovala 10.000 dolarjev, ki ste jih donirali morilcu Renee Good," je zapisala.

Milijarder se je nekaj ur pozneje odzval in potrdil, da je Prettijevi družini namenil 10.000 dolarjev (8300 evrov). "Narejeno. Kljub temu da se ne strinjam z zapisom, da je ameriški junak, je njegova smrt tragična," je pojasnil. Za Prettijeve svojce so donatorji do zdaj zbrali že okoli 1,6 milijona dolarjev (1,33 milijona evrov).

Zvezni agenti so bili v zadnjem mesecu vpleteni v dva incidenta, ki sta se končala s smrtjo.
Zvezni agenti so bili v zadnjem mesecu vpleteni v dva incidenta, ki sta se končala s smrtjo.
FOTO: AP

Ackman je pred dnevi po donaciji za agenta ICE povedal, da je želel denar nameniti tudi družini Goodove, a da je bil račun na GoFundMe takrat že zaprt. Dodal je tudi, da z donacijami ne izraža političnih stališč.

"Rossa sem podprl, ker sem vedel, da bo potreboval znatna sredstva za kritje stroškov svoje obrambe," je zapisal.

Ackman je upravitelj hedge sklada, njegovo premoženje pa je ocenjeno na 9,3 milijarde dolarjev (okoli 7,7 milijarde evrov), kar ga uvršča na 359. mesto najbogatejših ljudi na svetu. Pred predsedniškimi volitvami leta 2024 je javno podprl kampanjo Donalda Trumpa.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devote
28. 01. 2026 08.44
bolan osebek kot vecina milijarderjev oz milijonarjev. brez tvojega krvavega denarja bi se zdaj bil clovek ziv. ne porebuje druzina tvojih ficnikov. kaj pa je 10k eur dandanes. nic. zato je nujno odstraniti oz posekati tace takim ki bi radi vplivali na politiko s svojim od hudica dobljenim denarjem.
Odgovori
0 0
Mclaren
28. 01. 2026 08.40
Se vidi, da pojma nima kaj dela.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
28. 01. 2026 08.39
Agentu ICE je doniral 100.000 dolarjev, družini tega Antifa terorista pa 10.000 dolarjev.
Odgovori
+1
2 1
macolagobec
28. 01. 2026 08.36
Tip je financiral ICE, da naredijo koristna dela za državo. Sedaj financira še "kolateralno škodo", ki je pri tem nastala. Vse spoštovanje do njega!
Odgovori
-2
0 2
SpamEx
28. 01. 2026 08.38
ali pa če se enostavno nebi ven metal. 10 k pri miljardah je drobiž
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
28. 01. 2026 08.32
..............bipolarnost je danes moderna, kot uradna ameriška politika.....................
Odgovori
+1
1 0
MojsterSplinter
28. 01. 2026 08.32
Milijarderji pač podkupujejo vse strani, da bodo lahko poslovali s prijateljčki, ne glede na to, kaj se še zgodi.
Odgovori
+3
3 0
