Najprej ga je brutalno pretepel, nato pa ga fotografiral in sliki delil

Po tem, ko je pet policistov brutalno preteplo temnopoltega Tyra Nicholsa , je eden od peterice, Demetrius Haley , znova pristopil do okrvavljenega moškega, ki je vklenjen slonel ob neoznačenem policijskem vozilu. A čeprav nad Nicholsa ni ponovno vzdignil pesti, pa mu tudi ni pomagal. Namesto tega ga je fotografiral, dve sliki pa je nato prek sporočila SMS poslal civilnemu uslužbencu, dvema kolegoma in znanki, kažejo dokumenti, ki jih povzema britanski BBC .

Sporočilo pa je poslal še peti osebi, vendar pa v poročilu ni navedeno, kdo je bil ta prejemnik. Med preiskavo so sicer kasneje naknadno identificirali še šesto osebo. Haley je sicer eden od petih policistov iz Memphisa, ki so bili zaradi smrti Nicholsa obtoženi umora druge stopnje. Bil je tudi prvi policist, ki je 7. januarja stopil v stik 29-letnim očetom, delavcem pri FedExu in navdušenim fotografom Nicholsom.

Kot razkrivajo dokumenti, ki jih je objavila Komisija za standarde in usposabljanje častnikov v Tennesseeju, se je peterica policistov smejala in se celo hvalila o svoji vpletenosti v incident. Nichols je v tem času poškodovan in vklenjen ležal na tleh. Prav tako je v poročilih dokumentirano, da 29-letnik med vklenitvijo ni preklinjal ali nasilno grozil policistom, čeprav so policisti v svojih poročilih trdili prav slednje.