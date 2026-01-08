Najprej ga je označil za 'bolnika', zdaj ga vabi v Belo hišo

Trump je prejšnji teden po napadu na Venezuelo grozil, da se lahko kaj podobnega zgodi tudi s Kolumbijo. Tamkajšnjega predsednika je označil za "bolnika, ki rad izdeluje kokain in ga prodaja v ZDA". Dodal je, da tega ne bo več dolgo počel, in mu svetoval, naj se "pazi".
Gustavo Petro mu je nato zagrozil, da bo Kolumbija "zgrabila za orožje", če bodo ZDA sprožile kakršno koli vojaško akcijo.
Predsednika sta po grožnjah govorila po telefonu.
"Petro je poklical, da bi pojasnil položaj glede mamil in drugih nesoglasij, ki sva jih imela. Cenim njegov klic in ton ter se veselim srečanja z njim v bližnji prihodnosti," pa je včeraj zapisal Donald Trump.
Petro je potem svojim podpornikom na zborovanju v Kolumbiji povedal, da se bo s Trumpom srečal v Beli hiši, čeprav datum srečanja še ni določen.
Po Trumpovih grožnjah z napadom na Kolumbijo je Petro za sredo po državi sklical demonstracije, na zborovanju pa je nameraval imeti precej oster govor proti Trumpu, vendar si je po telefonskem pogovoru premislil. Dejal je, da je Trumpa prosil za obnovo neposredne komunikacije med zunanjima ministroma in predsednikoma obeh držav.
Trump Petra podobno kot predsednika Venezuele Nicolasa Madura obtožuje pošiljanja mamil v ZDA, čeprav za to doslej ni podal nobenega dokaza. Ameriške oblasti so oktobra lani uvedle sankcije proti Petru, češ da pod njegovo vladavino karteli "cvetijo".
Ameriški finančni minister Scott Bessent je med drugim dejal, da je od Petrovega prihoda na oblast proizvodnja kokaina v Kolumbiji "eksplodirala na najvišjo raven v desetletjih".
Kolumbija je sicer največja proizvajalka kokaina na svetu. Tako kot Venezuela ima tudi Kolumbija znatne zaloge surove nafte, poleg tega pa je država bogata s premogom in plemenitimi kovinami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.