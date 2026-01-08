Najprej ga je označil za 'bolnika', zdaj ga vabi v Belo hišo

Trump je prejšnji teden po napadu na Venezuelo grozil, da se lahko kaj podobnega zgodi tudi s Kolumbijo. Tamkajšnjega predsednika je označil za "bolnika, ki rad izdeluje kokain in ga prodaja v ZDA". Dodal je, da tega ne bo več dolgo počel, in mu svetoval, naj se "pazi".

Gustavo Petro mu je nato zagrozil, da bo Kolumbija "zgrabila za orožje", če bodo ZDA sprožile kakršno koli vojaško akcijo.

Predsednika sta po grožnjah govorila po telefonu.

"Petro je poklical, da bi pojasnil položaj glede mamil in drugih nesoglasij, ki sva jih imela. Cenim njegov klic in ton ter se veselim srečanja z njim v bližnji prihodnosti," pa je včeraj zapisal Donald Trump.

Petro je potem svojim podpornikom na zborovanju v Kolumbiji povedal, da se bo s Trumpom srečal v Beli hiši, čeprav datum srečanja še ni določen.