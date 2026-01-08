Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Najprej ga je označil za 'bolnika', zdaj ga vabi v Belo hišo

Washington, 08. 01. 2026 08.14 pred 2 urama 2 min branja 50

Avtor:
M.S. STA
Donald Trump in Gustavo Petro

Ameriški predsednik Donald Trump je govoril po telefonu s kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom, ki ga je še pred nekaj dnevi označil za 'bolnika' in preprodajalca kokaina. "V veliko čast mi je bilo govoriti s predsednikom," je zapisal Trump in napovedal, da se bosta s Petrom v bližnji prihodnosti srečala v Beli hiši. Odnosi med državama so močno zaostreni, potem ko je Trump Kolumbiji zagrozil z vojaškim posredovanjem.

Trump je prejšnji teden po napadu na Venezuelo grozil, da se lahko kaj podobnega zgodi tudi s Kolumbijo. Tamkajšnjega predsednika je označil za "bolnika, ki rad izdeluje kokain in ga prodaja v ZDA". Dodal je, da tega ne bo več dolgo počel, in mu svetoval, naj se "pazi".

Gustavo Petro mu je nato zagrozil, da bo Kolumbija "zgrabila za orožje", če bodo ZDA sprožile kakršno koli vojaško akcijo.

Predsednika sta po grožnjah govorila po telefonu.

"Petro je poklical, da bi pojasnil položaj glede mamil in drugih nesoglasij, ki sva jih imela. Cenim njegov klic in ton ter se veselim srečanja z njim v bližnji prihodnosti," pa je včeraj zapisal Donald Trump.

Petro je potem svojim podpornikom na zborovanju v Kolumbiji povedal, da se bo s Trumpom srečal v Beli hiši, čeprav datum srečanja še ni določen.

Demonstracije v Caliju (Kolumbija)
Demonstracije v Caliju (Kolumbija)
FOTO: Profimedia

Po Trumpovih grožnjah z napadom na Kolumbijo je Petro za sredo po državi sklical demonstracije, na zborovanju pa je nameraval imeti precej oster govor proti Trumpu, vendar si je po telefonskem pogovoru premislil. Dejal je, da je Trumpa prosil za obnovo neposredne komunikacije med zunanjima ministroma in predsednikoma obeh držav.

Trump Petra podobno kot predsednika Venezuele Nicolasa Madura obtožuje pošiljanja mamil v ZDA, čeprav za to doslej ni podal nobenega dokaza. Ameriške oblasti so oktobra lani uvedle sankcije proti Petru, češ da pod njegovo vladavino karteli "cvetijo".

Ameriški finančni minister Scott Bessent je med drugim dejal, da je od Petrovega prihoda na oblast proizvodnja kokaina v Kolumbiji "eksplodirala na najvišjo raven v desetletjih".

Kolumbija je sicer največja proizvajalka kokaina na svetu. Tako kot Venezuela ima tudi Kolumbija znatne zaloge surove nafte, poleg tega pa je država bogata s premogom in plemenitimi kovinami.

donald trump gustavo petro

Slovenska turistka, ki je obtičala na Sokotri, na varnem

Agent službe za priseljevanje in carine ZDA v Minneapolisu ubil žensko

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prašak
08. 01. 2026 10.36
Že cel dan razmišljam o tem.
Odgovori
+1
1 0
reakcionar
08. 01. 2026 10.36
"Močni počnejo kar morajo, šibki pa trpijo kar morajo. " (Tukidid, starogrški zgodovinar, 455 let pr. n. št.) To je globoka človeška modrost. Dokaz da je Trump nadvse razgledan.
Odgovori
0 0
BBcc
08. 01. 2026 10.39
Vase zagledan. Kaj čaka tako dolgo pri Rusiji?
Odgovori
0 0
vlahov
08. 01. 2026 10.21
Korupcija levičarjev bo obelodanjena , kakor bo kuga začela 2028.
Odgovori
-1
4 5
BBcc
08. 01. 2026 10.26
Ti si poglej raje Janševo korupcijo. On in stranka sds so najbolj koruptivni. Ogledalo v roke pa bo.
Odgovori
+0
4 4
vlahov
08. 01. 2026 10.30
Ta korupcija je manjša kot kučanova in obe prideta na vrsto , če bo Trumpu uspevalo.
Odgovori
-1
1 2
Sekira
08. 01. 2026 10.31
Odkod ti to znanje? FDV?
Odgovori
+0
1 1
brabusednet
08. 01. 2026 10.21
Ta se več ne bo domov vrnil.Se bo kar Maduru pridružil v zaporu.No sej si ga je tudi zaslužil
Odgovori
-2
1 3
vlahov
08. 01. 2026 10.20
Rekel ni niti bolnik niti preprodajalec . Klasika za bbc . Rekel je , da imajo tovarne kokaina v Kolumbiji.
Odgovori
+3
3 0
biggie33
08. 01. 2026 10.19
Nauk današnjega incidenta, ne uporabljajte svojih vozil kot orožje in ne poskušajte povoziti policajev.. če vam rečejo, da stopite iz vozila, jih upoštevajte..
Odgovori
+6
8 2
8282
08. 01. 2026 10.26
Ti si pa konkretno bolan v glavo.
Odgovori
-9
0 9
chetnik voivode
08. 01. 2026 10.33
sprintaj si to, in takoj v dežurno ambulanto, @8282 😵
Odgovori
-2
0 2
big_foot
08. 01. 2026 10.19
Edini resen bolnik je žučo. In kaj počne potem se čudijo terorizmu in temu da jih folk po svetu tudi navadnih ljudi ne prebavlja kaj dobro....
Odgovori
-1
1 2
mojcd
08. 01. 2026 10.18
ampak tale ma pa ali demenco ali parkinsovo.....
Odgovori
+5
5 0
BrainDance
08. 01. 2026 10.11
Sami bolniki :D
Odgovori
+4
5 1
simc167
08. 01. 2026 10.10
Edini bolnik na tej sliki je oranžen ogabnež, idol pukljastega krokarja.ogabna oba
Odgovori
+1
9 8
BBcc
08. 01. 2026 10.13
Točno tako.
Odgovori
-4
2 6
Sekira
08. 01. 2026 10.32
Tudi Golob ga ima rad.
Odgovori
0 0
Uroš
08. 01. 2026 10.09
Golob je že našel tistega, ki mu je ukradel identiteto? S tem se ukvarjajte...
Odgovori
+4
7 3
simc167
08. 01. 2026 10.10
NORA TV?
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
08. 01. 2026 10.12
saj tudi tule kradejo identiteto nickov. Prašek in Muca ne Grize sta ukradena
Odgovori
-1
0 1
BBcc
08. 01. 2026 10.27
In srebrni tudi.
Odgovori
0 0
Zanesenjak
08. 01. 2026 10.07
Ta "prepovedana beseda" bo svet vrgel s tečajev. Saj nikoli ni bilo idealno, ampak tole presega vse, čisto vse meje. Kako to, da se domači ne zbuniijo. Kje je ustavna obtožba? So tudi tam sami njegovi? Je že diktatura?
Odgovori
+6
6 0
M_teoretik
08. 01. 2026 10.07
Kuker je Tramp čukjen, ga bo na obisku dal kar aretirat!?
Odgovori
+3
4 1
zvoneti
08. 01. 2026 10.06
Sramota, kaj vse se je dokopalo do položajev in se igra z usodo milijonov ljudi. Menda smo mi visoko razvita napredna inteligentna bitja, khm..., nebi rekel. Sramota za človeštvo, da tole zaradi svetega kapitala nemo opazuje.
Odgovori
+7
7 0
klop12
08. 01. 2026 10.03
Btw to uho nikoli ni bilo prestreljeno, obstreljeno. To vam lah vsak plastični kirurg potrdi. Amere in naše desnakarje so na suho z atentatom
Odgovori
+8
8 0
enaleteca
08. 01. 2026 10.03
Pa saj ta Oranžnoglavi sploh ne ve, kaj govori. Enkrat tako, drugič pa tako ... Prav shizofreno mi to deluje. Resno.
Odgovori
+14
14 0
BrainDance
08. 01. 2026 10.12
Čudno :D
Odgovori
+1
1 0
klop12
08. 01. 2026 10.02
Zato, ker je dementen in mu sprednji del možganov odpoveduje. Ne ve več, kaj je izjavil, kdaj ali kakega počutja je kateri dan
Odgovori
+8
9 1
SpamEx
08. 01. 2026 10.02
Gniloba oranžna
Odgovori
+9
11 2
Rado Jarni
08. 01. 2026 09.59
Imamo problem, ko impotentni poročeni z mlajšimi ženami dokazujejo svojo moškost.
Odgovori
+7
8 1
wsharky
08. 01. 2026 09.58
ta Slovenski Zet ne ve več kaj govori
Odgovori
+6
9 3
SpamEx
08. 01. 2026 10.03
tipu se res kisa
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
zadovoljna
Portal
Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
vizita
Portal
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
cekin
Portal
Katere pokojnine bodo višje?
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
okusno
Portal
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445