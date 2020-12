'Najprej je počilo, nato se je streslo.' Ljudje v strahu zbežali na ulice

Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres, ki je danes ob 6.28 z magnitudo 5,1 stresel tla na Hrvaškem, čutili pa smo ga tudi v Sloveniji. Glede na prva poročanja prebivalcev je nekaj škode povzročil v stanovanjih, saj so predmeti popadali na tla.

Potres, ki so ga čutili tudi prebivalci celotne Slovenije, je območje stresel danes ob 6.28. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 5,1 in žarišče 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.

Številni prebivalci Siska so v strahu zbežali na ulice, po mestu pa je bilo slišati alarme vozil. "Najprej je počilo, nato se je streslo. Že po zvoku sem vedel, kaj sledi. Grozno," hrvaškim medijem pripovedujejo domačini.

Po drugem močnejšem sunku hrvaški mediji poročajo tudi o večji gmotni škodi, predvsem v Sisku. Na zgradbah v Sisku je videti popokane zidove in fasade, porušene dimnike in podobno. Prebivalci se bojijo morebitnih novih potresnih sunkov.

Pomočnik hrvaškega notranjega ministra in poveljnik civilne zaščiteDamir Trut je za hrvaški radio povedal, da v Zagrebu občani ne poročajo o gmotni škodi. Z zagrebškega letališča, ki stoji jugovzhodno od mesta, malo bližje žarišča današnjega potresa, so sporočili, da potres ni povzročil škode in da letalski promet poteka nemoteno.

Zagreb je že marca prizadel močan potres z magnitudo 5,5. Takrat je potres poškodoval več kot 26.000 objektov.