Najprej kozorog, nato še slona: Banksy znova presenetil

V samo 24 urah je London postal bogatejši za kar dva Banksyjeva grafita. Prvi prikazuje silhueto kozoroga, umetnik jo je naslikal visoko na pročelje stavbe v predelu Richmond upon Thames. Na drugem, ta krasi hišo v Chelseaju, pa sta prikazana dva slona, ki skozi sosednji okni eden proti drugemu stegujeta rilca.

Skrivnosti umetnik je na Instagramu objavil fotografiji obeh del in tako posredno potrdil avtorstvo, ni pa ju komentiral. In kot smo že vajeni, so v javnosti nemudoma vzniknile različne teorije, kaj naj bi z njima želel povedati. Številni so prepričani, da opozarja na pomanjkanje zasebnosti. Kozorog je namreč na mestu, od koder ne more ne naprej ne nazaj, vanj pa je uprta nadzorna kamera. Drugi menijo, da želi opozoriti na izumiranje živalskih vrst, ameriška spletna stran posvečena umetnosti Hyperallergic pa celo piše, da je najverjetneje znova izrazil podporo Palestincem.

Na sliki naj bi bil nubijski kozorog, predstavnik zelo ogrožene vrste, ki živi tudi na območju Palestine. V njo usmerjena kamera naj bi sporočala, da je obkoljen, padajoče kamenje pa, da tudi na mestu, kamor so ga pregnali, ni varno. V članku so spomnili tudi, da so palestinski beduini tradicionalno gojili vrsto koz, za katere je značilna črna dlaka, a jih je Izrael nato leta 1950 prepovedal. To so storili z izgovorom, da prekomerna paša uničuje rastlinje, predvsem borove gozdove, ki so jih po letu 1948 pospešeno zasajali. Prepoved, ki je spodkopala tradicionalni način življenja, je veljala skoraj 70 let, umaknili so jo leta 2017, ko so dojeli, da je za vse pogostejše obsežne požare krivo tudi pomanjkanje čiščenja grmičevja ter da sicer zelo odporen bor tudi zelo lepo gori.

Koza se je pojavljala tudi kot simbol na protestih v podporo Palestincem in proti vojni v Gazi.

Slona pa naj bi opominjala na znani angleški izrek "slon v sobi", ki pomeni očitno težavo, ki se ji namerno izogibamo. Tudi to, ugibajo avtorji pri Hyperallergicu, bi lahko bil namig na vse večje število mrtvih v Gazi.

Banksy je s svojim delom večkrat podprl Palestince, več družbeno kritičnih grafitov pa je ustvaril tudi v Gazi in na Zahodnem bregu.