Poljski osnovnošolci: po matematiki in zgodovini še streljanje

Župan mesta Jacek Pauli meni, da otroci niso premladi za streljanje. "Strast do streljanja, kot do vsakega športa, se razvija že od malih nog. Zato je ministrstvo odredilo usposabljanje v rokovanju z orožjem za vse učence." Učenci ne uporabljajo pravega streliva, temveč laser. Zelena luč pomeni, da so zadeli tarčo.

Streljanja, sestavljanja in čiščenja orožja se učijo 13- in 14-letni učenci osnovne šole, ki jih je obiskala ekipa nemške televizije DW . Kot je povedala ravnateljica Ewa Golinska , je glede na aktualno stanje v svetu po njenem mnenju takšno usposabljanje pomembno. Pri tem je seveda imela v mislih rusko invazijo na Ukrajino, ki se odvija v neposredni soseščini Poljske. Država se počuti ogroženo in si želi, da bi njeni mladi čim prej znali rokovati z orožjem.

Sistem, ki omogoča streljanje z laserjem, je razvil podjetnik Krzysztof Popadzys, ki je očitno sklenil odlično kupčijo in komaj dohaja vsa naročila. Na Poljskem je 18.000 šol, vse pa bodo opremljene z njegovim sistemom.

Po poročanju DW se starši zaradi uvedbe novega predmeta v šole niso pritoževali. "Zelo smo ponosni, da si naši otroci želijo biti na pravi strani zgodovine, braniti svojo državo in biti patriotski," je za televizijo povedala Monika Stolinska, mati ene od učenk. "Moja hčerka je stara 14 let in obiskuje osmi razred. Menim, da je sama sposobna sprejemati svoje odločitve o prihodnosti in ve, kaj želi početi v življenju," pa je dejala Alina Labudska.

Televizijska ekipa je obiskala tudi trgovino z orožjem v Gdansku. Lastnik Krzysztof Garzor učenje streljanja za najstnike vidi kot logičen uvod v "orožju prijazno poljsko družbo". "Imamo lahek dostop do strelnega orožja in verjetno najbolj liberalno zakonodajo na tem področju v Evropi. Procedure niso zapletene in na nek način je lažje pridobiti puško kot izpit za avto," pravi.

Nasprotnikov usposabljanja učencev za rokovanje s strelnim orožjem je malo. "Kar se dogaja, je res žalostno," je dejal eden od mimoidočih. "Že tako je veliko nasilja, sedaj pa so uvedli še to. Bojim se stopiti na ulico," meni ena od vprašanih. "Toliko stari otroci še niso dovolj odrasli. Učenje takšnih veščin bi se nam lahko maščevalo," pa je odgovoril tretji anketiranec.