Najprej napadel mamo, nato še njene otroke: deklica utrpela več ureznin

Poznala ga je že dolgo, mu zaupala in mu večkrat dovolila, da je prenočil v njenem stanovanju, poroča nemški Bild. 20-letni osumljenec za napad je bil namreč, kot je za televizijsko postajo RTL povedal oče ženske in dedek njenih otrok, dober prijatelj družine. Njihov sosed pa je potrdil, da je imel moški otroke rad.
Vseh pet žrtev - 26-letna ženska, njeni trije sinovi, stari tri, pet in sedem let, ter osemletna hči so še vedno v bolnišnici, kjer jih zdravijo zaradi hudih poškodb. Ženska je še vedno na intenzivni negi, po informacijah Bilda pa naj bi bili vsi poškodovani v stabilnem stanju.
Domneva se, da osumljeni za napad, ki je sicer po dogodku s kraja pobegnil, izsledili in prijeli pa so ga šele 11 ur kasneje v kleti njegove hiše, ni oče nobenega od otrok. Motiv za zdaj še ni znan, prav tako ne to, kakšen je bil njegov odnos z materjo otrok.
Mama uspela poklicati sestro
Kot smo poročali včeraj, se je napad zgodil v stanovanju družine v zgodnjih jutranjih urah. Po navedbah policije je moški žensko porezal po prsnem delu, nato pa napadel njene otroke.
Osemletna deklica naj bi utrpela "15 do 20 ran po celotnem telesu in glavi", je potrdila tiskovna predstavnica državnega tožilstva. Kot je dodala, je deklica "hudo travmatizirana" in trpi hude bolečine.
Po poročanju RTL je bila mati po napadu še vedno pri zavesti in je uspela poklicati sestro.
Lokalni prebivalci so ob grozljivi tragediji, ki se je zgodila v njihovem mestu, za medije dejali, da so osumljenca pogosto opazili na bergkamenski mamilarski sceni, zadrževal pa naj bi se tudi v bližini igrišč.
Napadalca bodo še danes privedli pred sodnika. Zaenkrat molči.
