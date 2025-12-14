Najprej napadel mamo, nato še njene otroke: deklica utrpela več ureznin

Po sobotnem napadu z nožem v nemškem mestu Bergkamen je za medije spregovoril oče 26-letne ženske, ki je bila v napadu skupaj s štirimi otroki hudo poškodovana. Kot je dejal, je bil moški najbližji prijatelj družine, ki jo je tudi pogosto obiskoval. Vseh pet žrtev je v napadu utrpelo hude poškodbe in se trenutno zdravijo v bolnišnici. Mati je še vedno na intenzivni negi.

Poznala ga je že dolgo, mu zaupala in mu večkrat dovolila, da je prenočil v njenem stanovanju, poroča nemški Bild. 20-letni osumljenec za napad je bil namreč, kot je za televizijsko postajo RTL povedal oče ženske in dedek njenih otrok, dober prijatelj družine. Njihov sosed pa je potrdil, da je imel moški otroke rad. Vseh pet žrtev - 26-letna ženska, njeni trije sinovi, stari tri, pet in sedem let, ter osemletna hči so še vedno v bolnišnici, kjer jih zdravijo zaradi hudih poškodb. Ženska je še vedno na intenzivni negi, po informacijah Bilda pa naj bi bili vsi poškodovani v stabilnem stanju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Domneva se, da osumljeni za napad, ki je sicer po dogodku s kraja pobegnil, izsledili in prijeli pa so ga šele 11 ur kasneje v kleti njegove hiše, ni oče nobenega od otrok. Motiv za zdaj še ni znan, prav tako ne to, kakšen je bil njegov odnos z materjo otrok.

Mama uspela poklicati sestro

Kot smo poročali včeraj, se je napad zgodil v stanovanju družine v zgodnjih jutranjih urah. Po navedbah policije je moški žensko porezal po prsnem delu, nato pa napadel njene otroke. Osemletna deklica naj bi utrpela "15 do 20 ran po celotnem telesu in glavi", je potrdila tiskovna predstavnica državnega tožilstva. Kot je dodala, je deklica "hudo travmatizirana" in trpi hude bolečine. Po poročanju RTL je bila mati po napadu še vedno pri zavesti in je uspela poklicati sestro.