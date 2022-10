Najprej navdušenje, nato jeza: sprejeli so jo na univerzo, nato vpis preklicali

LaKisha Papoutsakis, mati samohranilka, je bila presrečna, ko je dobila pismo, v katerem so ji sporočili, da je sprejeta na univerzo. Na pravno šolo se je namreč vpisala že dvakrat. "Bila sem presrečna," je povedala in veselo novico takoj delila prijateljem in družini, poroča Insider.

V pismu so Papoutsakisovi dodelili tudi identifikacijsko številko in štipendijo. Hkrati pa je pisalo, da mora plačati okoli 500 evrov vpisnine. "Pismo je vsebovalo več kot le čestitke, bilo je podrobno in nazorno," pojasnjuje.

Papoutsakisova je za dodatne informacije skušala priklicati zaposlene na univerzi, vendar se ji na klic ni nihče oglasil. Pet ur kasneje so ji z univerze poslali sporočilo, v katerem so jo obvestili, da sprejetje preklicujejo. "Zaradi tehnične napake je 205 trenutnih prijavljenih na pravno fakulteto prejelo napačno e-pošto z obvestilom, da so sprejeti v razred naslednje leto," je pisalo. LaKisha Papoutsakis je bila tako med 205 kandidati, ki so jim pismo o sprejemu preklicali zaradi "tehnične napake". Skupaj pa je skoraj štiri tisoč sedanjih in nekdanjih kandidatov prejelo napačno pismo o sprejemu.