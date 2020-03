Spodrsljaj nizozemskega premierja. 'Tega ne delamo več'

Zaradi širjenja koronavirusa je vedno več pozivov, da je potrebno dosledno skrbeti za higieno in poskrbeti za samozaščitne ukrepe. Ti med drugim predvidevajo opuščanje navad, kot so rokovanje, poljubljanje in objemanje. Prav rokovanje kot pozdrav je zelo razširjeno in zato tudi najbolj odsvetovano.

K zamenjavi rokovanja z drugimi pozdravi, kot je dotik s komolci, nogami, priklon in rahel pomežik je pozval tudi nizozemski premier Mark Rutte. Med izjavo medijem je obrazložil, da je čas za spremembe navad, nato pa se tik pred zaključkom obrnil k sogovorniku Jaapu van Disslu, vodji oddelka nalezljivih bolezni na nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in se z njim rokoval. V trenutku je spoznal, da je 'prekršil' lastno pravilo, se nato v zadregi sogovorniku opravičil in z nasmehom javnost pozval: "Tega ne delamo več."