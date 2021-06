Najprej se je skušal prebiti do pilotske kabine, nato skočil z letala

Pristojni so ga nato pridržali na vzletno-pristajalni stezi in z neopredeljenimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Na mednarodnem letališču Los Angeles (LAX) se je v petek pripetil incident. Nek moški, čigar identitete niso razkrili, je odprl vrata letala in se spustil po napihljivem toboganu, ki ga sicer uporabljajo ob zasilnih pristankih, so sporočili z Zvezne letalske uprave (FAA).

Indicent se je zgodil ob 19.10 po lokalnem času, in sicer na letalu, ki je bilo pod okriljem družbe SkyWest Airlines namenjeno v Salt Lake City. Člani letalske posadke so za NBC News opisali, kako so videli potnika vstati s sedeža, ko se je letalo že pomikalo proti letališki stezi. Še preden je odprl vrata za zasilni izhod, je z roko močno udaril po vratih pilotske kabine. Letalo Embraer 175 se je nato vrnilo na letališče. Oblasti so že pričele preiskavo dogodka in motiva.

V ZDA se je število incidentov na letih v zadnjem času sicer povečalo. Letos so zabeležili že približno 3000 primerov. V začetku tega meseca je FAA sporočila, da ji je uspelo preiskati največ potencialnih kršitev zakona, odkar so leta 1995 začeli voditi evidenco. Številne kršitve so povezane s primeri, ko ljudje niso hoteli nositi zaščitne maske, po podatkih agencije pa so do 25. maja zabeležili tudi 394 primerov, ko so potniki "posegali v dolžnosti članov posadke". To je kar dvakrat več kot v vsem lanskem letu, ko so preiskali 183 tovrstnih primerov.