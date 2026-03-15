Najprej shod v podporo Orbanu, nato opozicija za Magyarja

Shoda potekata na madžarski državni praznik, ko se spominjajo marčne revolucije leta 1848. Orban se bo na volitvah 12. aprila potegoval za peti zaporedni mandat na čelu vlade, a opozicijska Tisza v anketah že več mesecev ohranja prednost pred Fideszom.
Medtem ko Orban poskuša prikazati opozicijskega vodjo kot "lutko" Bruslja in Kijeva, Magyar obtožuje Rusiji naklonjenega Orbana, da išče pomoč Kremlja, da bi ostal na oblasti.
"Ne bomo ukrajinska kolonija," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše na enem od transparentov, ki jih nosijo udeleženci "pohoda za mir" podpornikov Orbana. Prišli so iz različnih delov države, številni z avtobusi, ki jih je najela skupina blizu Fideszu. Pred poslopjem parlamenta jih je nagovoril tudi Orban.
"Nemiri so po vsem svetu, tukaj v naši majhni državi pa želimo ohraniti mir in varnost. In Viktor Orban nam to zagotavlja," je povedal eden od udeležencev, ki je pripotoval iz Pecsa na jugu Madžarske.
Odkar se je Orban leta 2010 vrnil na oblast, je bilo v državi, še posebej pred volitvami, že več shodov v podporo vladajoči stranki Fidesz, ki jih organizatorji imenujejo "pohod za mir".
Zaradi zaprtega naftovoda vse več napetosti
Magyar zavrača Orbanove trditve, da Kijev nezakonito financira stranko Tisza. Orban pa je v zadnjem času osredotočil svojo volilno kampanjo na napade na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Svojim privržencem pripoveduje, da bo prihodnjo madžarsko vlado sestavil ali on ali pa Zelenski. V zadnjih tednih so se po državi pojavile oglasne table s podobami Zelenskega ob Magyarju.
Napetosti med Orbanom in Zelenskim so se dodatno zaostrile po zaprtju naftovoda Družba v Ukrajini, preko katerega Madžarska prejema rusko nafto. Kijev trdi, da naftovoda ne morejo odpreti, ker je bil poškodovan v januarskem ruskem napadu in da potrebujejo čas za popravilo. Budimpešta pa obtožuje Kijev namernega zavlačevanja in med drugim blokira 90 milijard evrov vredno posojilo EU za državo, ki je že peto leto v vojni z Rusijo.
"Sodelovali bomo z vsakim vodstvom na Madžarskem. Pripravljeni smo na prijateljsko sodelovanje, če ta oseba ni zaveznik (ruskega predsednika Vladimirja) Putina, natančneje agresorske države," je danes po poročanju AFP dejal Zelenski.
