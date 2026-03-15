Najprej shod v podporo Orbanu, nato opozicija za Magyarja

Shoda potekata na madžarski državni praznik, ko se spominjajo marčne revolucije leta 1848. Orban se bo na volitvah 12. aprila potegoval za peti zaporedni mandat na čelu vlade, a opozicijska Tisza v anketah že več mesecev ohranja prednost pred Fideszom. Medtem ko Orban poskuša prikazati opozicijskega vodjo kot "lutko" Bruslja in Kijeva, Magyar obtožuje Rusiji naklonjenega Orbana, da išče pomoč Kremlja, da bi ostal na oblasti. "Ne bomo ukrajinska kolonija," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše na enem od transparentov, ki jih nosijo udeleženci "pohoda za mir" podpornikov Orbana. Prišli so iz različnih delov države, številni z avtobusi, ki jih je najela skupina blizu Fideszu. Pred poslopjem parlamenta jih je nagovoril tudi Orban.

"Nemiri so po vsem svetu, tukaj v naši majhni državi pa želimo ohraniti mir in varnost. In Viktor Orban nam to zagotavlja," je povedal eden od udeležencev, ki je pripotoval iz Pecsa na jugu Madžarske. Odkar se je Orban leta 2010 vrnil na oblast, je bilo v državi, še posebej pred volitvami, že več shodov v podporo vladajoči stranki Fidesz, ki jih organizatorji imenujejo "pohod za mir".

