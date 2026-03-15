Tujina

Najprej shod v podporo Orbanu, nato opozicija za Magyarja

Budimpešta, 15. 03. 2026 15.04 pred 54 minutami 2 min branja 38

Avtor:
N.L. STA
Shod Orbanovih podpornikov v Budimpešti

Mesec dni pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem sta v Budimpešti napovedana shoda tako madžarske vladajoče stranke Fidesz premierja Viktorja Orbana kot opozicijske Tisze Petra Magyarja. Na shodu v podporo Orbanu se je zbralo več deset tisoč ljudi, kasneje pa naj bi se na ločenem shodu zbrali še podporniki Magyarja.

Shoda potekata na madžarski državni praznik, ko se spominjajo marčne revolucije leta 1848. Orban se bo na volitvah 12. aprila potegoval za peti zaporedni mandat na čelu vlade, a opozicijska Tisza v anketah že več mesecev ohranja prednost pred Fideszom.

Medtem ko Orban poskuša prikazati opozicijskega vodjo kot "lutko" Bruslja in Kijeva, Magyar obtožuje Rusiji naklonjenega Orbana, da išče pomoč Kremlja, da bi ostal na oblasti.

"Ne bomo ukrajinska kolonija," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše na enem od transparentov, ki jih nosijo udeleženci "pohoda za mir" podpornikov Orbana. Prišli so iz različnih delov države, številni z avtobusi, ki jih je najela skupina blizu Fideszu. Pred poslopjem parlamenta jih je nagovoril tudi Orban.

"Nemiri so po vsem svetu, tukaj v naši majhni državi pa želimo ohraniti mir in varnost. In Viktor Orban nam to zagotavlja," je povedal eden od udeležencev, ki je pripotoval iz Pecsa na jugu Madžarske.

Odkar se je Orban leta 2010 vrnil na oblast, je bilo v državi, še posebej pred volitvami, že več shodov v podporo vladajoči stranki Fidesz, ki jih organizatorji imenujejo "pohod za mir".

Zaradi zaprtega naftovoda vse več napetosti

Magyar zavrača Orbanove trditve, da Kijev nezakonito financira stranko Tisza. Orban pa je v zadnjem času osredotočil svojo volilno kampanjo na napade na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Svojim privržencem pripoveduje, da bo prihodnjo madžarsko vlado sestavil ali on ali pa Zelenski. V zadnjih tednih so se po državi pojavile oglasne table s podobami Zelenskega ob Magyarju.

Napetosti med Orbanom in Zelenskim so se dodatno zaostrile po zaprtju naftovoda Družba v Ukrajini, preko katerega Madžarska prejema rusko nafto. Kijev trdi, da naftovoda ne morejo odpreti, ker je bil poškodovan v januarskem ruskem napadu in da potrebujejo čas za popravilo. Budimpešta pa obtožuje Kijev namernega zavlačevanja in med drugim blokira 90 milijard evrov vredno posojilo EU za državo, ki je že peto leto v vojni z Rusijo.

"Sodelovali bomo z vsakim vodstvom na Madžarskem. Pripravljeni smo na prijateljsko sodelovanje, če ta oseba ni zaveznik (ruskega predsednika Vladimirja) Putina, natančneje agresorske države," je danes po poročanju AFP dejal Zelenski.

Madžarska volitve Viktor Orban Peter Magyar Fidesz Tisza

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
15. 03. 2026 16.09
Orban, Evropa te potrebuje. Potrebujemo čim več vlad v EU državah, ki bodo šle po orbanovi poti. Končati je treba vojno in vojaško pomoč Ukraini, da ljudje tam končno normalno zaživijo kot nekoč, mi pa se rešimo nepotrebnih stroškov. Odpreti moramo naftovode in plinovode proti Rusiji, da evropsko gospodarstvo spet zadiha. Remigrirati moramo ilegalne migrante. Veljavo moramo spet dati pravi družini moškega in ženske...
Greznica
15. 03. 2026 16.05
je naš Ištvan Jufka že šel na obisk v podpro serekešu Orbanu?
Endless
15. 03. 2026 16.04
Po slikah sodeč, bi rekel da se je zbralo več 100 tisoč ljudi, ne pa več 10 tisoč.
Sixten Malmerfelt
15. 03. 2026 16.02
V sosednjem članku Zeleni škrat spet izsiljuje Evropejce in fehta gnar za svojo brezplodno vojno z Rusijo!
gozdar1
15. 03. 2026 16.10
Kateri to kremeljski škrat?
Bolfenk2
15. 03. 2026 15.55
Lahko bi vprašali Mediano ali Nina Nana medijo, kdo bo zmagal na Madžarskem? Tako bi si izmislili rezultat medijske raziskave enako kot v Sloveniji.
Sixten Malmerfelt
15. 03. 2026 16.07
Pri nas bo zmagal Golob, na Madžarskem pa Orban, za to ne rabiš nobene Mediane1
Lark
15. 03. 2026 15.54
Važno da se MAdžarsko lahko komentira, ostala dejansko relevantna polovica tem pa zanimivo zaprta za komentiranje...
Bolfenk2
15. 03. 2026 15.51
Upajmo, da Orban ostane na oblasti na Madžarskem. Poleg Slovaka Fica je edini svetilnik normalne politike v celi EU.
Greznica
15. 03. 2026 16.06
ka si ti ja nor? :))))
ecoliqua
15. 03. 2026 15.50
Prodana duša! Jaz bi jih odpikal iz EU.
kunccix
15. 03. 2026 15.47
Orbanovi privrženci se ne zavedajo, da je njihov ljubljeni v dobrih 10ih letih nakradel za 3milijarde evrov. Živi v nenormalnem izobilju, medtem ko sami životarijo. Zato pa JJ stremi za zmago na volitvah, da enormno obogati in vlada državi kot samodržec, diktator…. samo on in nihče drug
Bolfenk2
15. 03. 2026 15.53
Janša žal že 4 leta nima nič z Orbanom. Povsem je skrenil z orbanove smeri v napačno smer Von der Lajne.
Greznica
15. 03. 2026 16.07
imamo take tud pri nas ko mahajo pred sodišči z zastavam pa sploh ne vejo zakaj ...
2mt8
15. 03. 2026 15.40
Orban uničevalec Madžarske, Trump in Putin uničevalca sveta.
Con-vid 1984
15. 03. 2026 15.45
Jaz sem pa mislil, da nam židki vladajo...., ne shabbos goy lutke, ki si jih naštel, hvala ti za to razvetlenje.
FreedomMan
15. 03. 2026 15.38
Stop orbanizaciji, trumpizaciji in thompsonizaciji Slovenije, vsi na volitve da se zaustavi desnica!
2mt8
15. 03. 2026 15.45
Kaj pa jankovićezacija in putinizacija, a to te ne skrbi?
FreedomMan
15. 03. 2026 15.49
Janković se bo poslovil na naslednjih volitvah, levica pa podobno kot desnica posluša gospodarje iz bruslja in Putina ne marajo.
Buča hokaido
15. 03. 2026 15.56
Jankovič je župan Ljubljane in ne vse Slovenije.
LevoDesniPles
15. 03. 2026 15.36
epsinova koalicija poskuša prevzeti še zadnjo oazo normalnosti v tej bolni evropilandi... XD
Slovenska pomlad
15. 03. 2026 15.34
Sam pa sem tako ponosen,da SDS podpira skorumpiranega Orbana in tudi Trumpa.
2mt8
15. 03. 2026 15.35
Ne podpiramo vsi desničarji Orbana in Trumpa. Ampak vi levičarji bi ba skupaj s Srbi umrli za Putina.
Morgoth
15. 03. 2026 15.36
Ti si ponosen samo na vsak sendvič, ki ga dobiš za pisanje nebuloz tu gor.😂
Con-vid 1984
15. 03. 2026 15.36
Jaz sem precej v desno, ampak moj idol je avstrijski slikar, tako da ne morem trampa podpirat.
LevoDesniPles
15. 03. 2026 15.37
januš od kovda naprej kleči pred vun dr. lie-novo
FreedomMan
15. 03. 2026 15.39
Tudi desničarji boste prosili Putina za malo plina, zeleni ni nič boljši od Putina, on je mini netanyahu z aliexpresa.
FreedomMan
15. 03. 2026 15.40
Narobe svet, danes desničarji podpirajo zioniste izraelce in trumpa, slikar bi se obračal v grobu če bi vedel kako se merz ponižuje.
ecoliqua
15. 03. 2026 15.51
Levičarji a je Orban pa Vućič levica? Trump Orban Vučič so vsi desnica ki podpira Putina!!
Con-vid 1984
15. 03. 2026 15.31
Kdo bi vedel, mogoče si huni dejansko želijo spremebe, kulturna obogatitev z rjavo-črnimi kabli, aktivna vojna z rusijo, ter višja socijalna podpora za miljon bakrenih in posledično precej višji, levuharski davki. Le kdo bi vedel?
biggbrader
15. 03. 2026 15.27
Katerih je bilo več ? Mediana dobro šteje.
Sixten Malmerfelt
15. 03. 2026 15.25
EU LAYDRA ruši Orbana!
gozdar1
15. 03. 2026 15.29
Orban je bil sorosov štipendist. Dela pa škodo najprej madžarom in potem evropi, med tem ko se ostali hihitajo kako naiven je del evropsjcev, da naseda raznim orbanom.
Morgoth
15. 03. 2026 15.33
Kako jim dela škodo?
gozdar1
15. 03. 2026 15.39
Poglej statistike, najbolj koruptiva eu država, ekonomija,...sicer pa zakaj misliš, da države kot islandija znova razmišljajo o eu? Ker jim je jasno, da malim državam ta dje vsaj neki glas v današnjem svetu, orban s svojim nagajanjem tako posredno dela škodo celi evropi. Zakaj misliš, da od zunaj podpirajo orbana ravno tisti, ki jim gre eu v nos?
Morgoth
15. 03. 2026 15.45
Katere statistike, prosim za konkreten dokaz. Glede na shod, je očitno zelo priljubljen.
Con-vid 1984
15. 03. 2026 15.24
Zakaj mate zaklenjeno o šitzraelu?
FreedomMan
15. 03. 2026 15.41
Bibi je šel rakom žvižgat in morajo to skrivati
