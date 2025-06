Najprej so ga izgnali, sedaj so ga v državo pripeljali sami

Izgnani Gvatemalec je marca 2024 nezakonito vstopil v ZDA, aprila letos so ga izgnali v Mehiko. Zatem je prišel nazaj v ZDA in na sodišču povedal, da se boji vrnitve v Mehiko, kjer so ga ugrabili, posiljevali in mučili. Sodišče je odobrilo njegovo prošnjo, da ostane v ZDA, vendar so ga kljub temu aretirali in izgnali.

Sodnik Murphy je ugotovil, da deportacija ni bila izvedena v skladu s predpisanim postopkom, poleg tega pa vlada ni nikoli utemeljeno trdila, da bi izgnani pribežnik v ZDA predstavljal varnostno grožnjo. Oblasti v Mehiki so ga medtem poslale v Gvatemalo, kjer ga je ameriška vlada našla in poskrbela za njegovo vrnitev.