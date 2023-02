Najprej so jih rešili iz vode, zdaj jih iščejo zaradi 365 kilogramov kokaina

Moški so najprej trdili, da so v vodi pristali, ker se je med ribarjenjem prevrnil njihov čoln. Avstralske oblasti zdaj domnevajo, da so bili moški vpleteni v mednarodni primer pošiljke mamil.

Avstralske oblasti so osumljence sprva celo javno pohvalile. Policisti so objavili sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da je njihov primer "pokazal na pomembnost nošenja rešilnega jopiča in radijskega, prenosnega svetilnika za lociranje v sili", poroča BBC.