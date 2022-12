Najprej je zavpil 'vse vas bom pobil': 'Zame bo vedno lepa in vesela'

Luciana Ciorba , podpredsednica odbora, ki je bila v kavarni v okrožju Fidene, je za časnik La Repubblica dejala, da je strelec vstopil v bar in vpil "vse vas bom pobil", preden je uporabil pištolo. Še pred prihodom policije naj bi ga obvladali drugi prisotni. BBC poroča, da se ena od štirih ranjenih oseb še vedno bori za življenje.

Roberto Gualtieri , župan Rima, je streljanje opisal kot "hudo epizodo nasilja" in napovedal sklic nujnega sestanka. 57-letni osumljenec je medtem v priporu. Po poročanju medijev se je že preteklosti hudo sporekel z nekaterimi člani odbora odbora, ti spori pa bi lahko bili tudi v ozadju tokratnega incidenta.

Medtem so znana tudi imena žrtev. Premierka Giorgia Meloni je sama povedala, da je bila ena od žrtev njena prijateljica Nicoletta Golisana. Umrli sta še Elisabetta Silenzi in Sabina Sperandio.

V objavi na Facebooku je Melonijeva zapisala:"Nicoletta je bila zaščitniška mati, iskrena in diskretna prijateljica, močna in krhka ženska hkrati. Toda predvsem je bila profesionalka z neobičajnim občutkom dolžnosti ... Nicoletta je bila moja prijateljica."

"Ni prav tako umreti," je še dodala in dodala, da je bila njena prijateljica tudi mati 10-letnega dečka. "Nicoletta je bila srečna in lepa v rdeči obleki, ki jo je kupila za petdeseti rojstni dan pred nekaj tedni. Zame bo tako vedno lepa in vesela," je še zapisala premierka.

Policija motivov osumljenca uradno ne komentira, napad sicer naj ne bi imel političnega ozadja.