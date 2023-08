Najprej žrtve poplav, zdaj lokalni heroji: Mladi čistijo reke v Indoneziji

Skupinico Pandawara sestavlja pet moških v zgodnjih dvajsetih letih, ustanovljena pa je bila leta 2022, kot odgovor na poplave, ki so na površje prinesle goro smeti ter poškodovale domove. Ime Pandawara so fantje prevzeli po petih princih Pandavah iz indijske folklore, wara pa v prevodu pomeni "pet prinašalcev dobrih novic", kar je dejansko kot nalašč za to skupinico.

Na območju Bandunga, kjer živijo, vsak dan nastane okoli 2000 ton odpadkov, od katerih jih kar 10 do 20 odstotkov ne pride na odlagališče in pogosto končajo v rekah. Po besedah uradnice Prime Mayaningtyas je ogromna količina odpadkov, ki nastanejo v regij, za 800 odstotkov presegla zmogljivosti odlagališč. Ta problem na Javi pa ni osamljen. V 280 indonezijskih mestih in okrožjih je bilo leta 2022 proizvedenih 33 milijonov ton odpadkov, od katerih jih 36 odstotkov ni končalo na odlagališču, ker je večina prenatrpanih.

No, začetki skupine Pandawara so skromni. Fantje so začeli s čiščenjem rek v svoji soseski, zaščiteni z gumijastimi rokavicami in škornji. Ko pa se je njihov vpliv čedalje bolj širil onkraj mej njihovega rodnega mesta, so se širila tudi njihova čiščenja. Skupina je 10. julija očistila 300 ton odpadkov s plaže v Lampungu na otoku Sumatra, kjer jim je na pomoč priskočilo 3000 ljudi.

"Včasih se je ob razpisu za prostovoljce prijavilo na tisoče ljudi, vendar smo jih zaradi omejenega prostora lahko izbrali le nekaj deset. V drugih primerih pa števila ne omejujemo, to je predvsem takrat, ko ne zmoremo vsega očistiti sami," je dejal eden izmed članov Gilang in dodal, da skupina upa, da bo s platformami na družbenih medijih povečala ozaveščenost mladih o onesnaževanju.