Najprestižnejša Pulitzerjeva nagrada letos Washington Postu

Časnik je osvojil tudi nagrado za mnenjske članke za poučno zbirko reportažnih esejev o krepitvi avtoritarnih režimov. Tretjega Pulitzerja pa je New York Timesu zagotovil zunanji sodelavec Saher Alghorri za fotografije opustošenja in lakote v Gazi.

New York Times je osvojil tri Pulitzerje, med drugim za raziskovalno poročanje za poglobljene reportaže, ki so razkrile, kako je predsednik Trump zrušil omejitve glede navzkrižja interesov in izkoristil priložnosti za zaslužek, ki jih prinaša položaj, da še bolj bogati svojo družino in zaveznike.

Poročanje Washington Posta je osvetlilo hitro spreminjajoče se in včasih nejasne podrobnosti prizadevanj Trumpa za preoblikovanje nacionalne vlade, sodniki pa so časniku priznali zasluge za podrobno razlago, kaj te spremembe pomenijo za posamezne Američane.

Tiskovna agencija Reuters je dobila Pulitzerja za poročanje s terena, ki sta ga dobila Jeff Horwitz in Engen Tham za poročanje o podjetju Meta, ki izpostavlja otroke in druge prevaram in manipulacijam z umetno inteligenco. Drugo Pulitzerjevo nagrado je Reuters dobil za nacionalno poročanje, in sicer o maščevalnih ukrepih Trumpa proti političnim nasprotnikom in širitev predsedniških pooblastil.

Tiskovna agencija AP je osvojila Pulitzerja za mednarodno poročanje za globalno preiskavo najsodobnejših orodij za množično nadzorovanje, ki so bila ustvarjena v Silicijevi dolini, izpopolnjena na Kitajskem in se širila po vsem svetu, preden so se vrnila v Ameriko, kjer jih ameriška mejna straža uporablja za nove tajne namene.

Nagrado za poročanje o aktualnih dogodkih je dobil časnik Minnesota Star Tribune za poročanje o streljanju, v katerem sta lani med mašo v katoliški šoli umrla dva otroka, 17 pa je bilo ranjenih.

Pulitzerja za pojasnjevalno poročanje je osvojil časnik San Francisco Chronicle za serijo člankov o tem, kako so zavarovalnice z uporabo algoritmov pretentale žrtve požarov v naravi s sistematičnim podcenjevanjem njihovih nepremičnin, zavračanjem odškodninskih zahtevkov in onemogočanjem obnove.

Nagrado za lokalno poročanje so si delili Connecticut Mirror in ProPublica za poročanje o zakonih, ki so omogočali izkoriščanje voznikov s pokvarjenimi avtomobili s predrago vleko in Chicago Tribune za poročanje o obleganju mesta s strani Trumpovih agentov za priseljevanje.

Pulitzerja za reportažo je dobil Aaron Parsley iz medija Texas Monthly za zgodbo o izgubah zaradi velikih poplav, Pulitzerja za kritiko pa Mark lamster iz časopisa Dallas Morning News, ki strokovno in duhovito komentira arhitekturo v mestu.

Novinarka Miami Heralda Julie Brown je prejela posebno priznanje za poročanje pred skoraj desetimi leti, ki je opozorilo na zlorabe Jeffreya Epsteina.

Pulitzerjeve nagrade so bile ustanovljene z oporoko časopisnega založnika Josepha Pulitzerja, prvič pa so bile podeljene leta 1917. Zmagovalci prejmejo 15.000 dolarjev (12.800 evrov), prejemnik prestižne nagrade za javno delo pa zlato medaljo.