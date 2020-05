Najrevnejši Španci lahko pričakujejo temeljni mesečni dohodek

Dejal je, da bodo z uredbo zaščitili tiste, ki preživljajo najtežje trenutke, na ta način pa se želijo spopasti z revščino in pomagati gospodarstvu, da se ponovno 'postavi na noge'. Cilj novega programa je doseči 850.000 najrevnejših gospodinjstev ali 2,5 milijona ljudi, kar bi vlado stalo približno tri milijarde evrov na leto. V praksi, če družinski član zasluži manj kot 200 evrov na mesec in njegov partner zasluži 600 evrov na mesec, kar bi povprečju znašalo 400 evrov na osebo, bi bila družina upravičena do pomoči države.

Španska vlada je omenjeno uredbo potrdila v petek na seji kabineta, v skladu z njo pa bi plačevala mesečno nadomestilo ali pa doplačevala obstoječe prihodke za ljudi z najnižjimi dohodki. Premier Pedro Sanchez iz vladajoče stranke socialistov je uredbo označil za zgodovinski ukrep in dodal, da država ne more prosperirati, če za seboj pusti del svojega prebivalstva.

Do pomoči bi lahko bili upravičeni tudi migranti, ki živijo v Španiji več kot eno leto, a le če so bili žrtev zlorabe ali trgovine z ljudmi. Upravičeni so lahko tudi odrasli med 23. in 65. letom starosti, ki živijo sami. Znesek, ki ga bo vsak prosilec prejel, se bo gibal med najmanj 462 evri in največ 1.100 evri na mesec, odvisno od tega, ali so v gospodinjstvu otroci ali brezposelni odrasli.

Vlada pričakuje, da bo pomoč najrevnejšim državni proračun letno 'oklestila' za tri milijarde evrov. Španijo je pandemija covid-19 močno prizadela. Umrlo je več kot 27.000 ljudi, stroga karantena pa je vplivala tudi na gospodarstvo. Brezposelnost, ki je bila že pred epidemijo večja od 13,5 odstotka, se bo po ocenah Mednarodnega denarnega sklada dvignila na 20,8 odstotka. Španski BDP se bo zmanjšal za osem odstotka.