Gneča, umazanija, hrup: katere plaže so na neslavnem seznamu?

Analizirali so komentarje 200 najbolj obiskanih plaž na svetu. Dopustniki so slabo oceno utemeljevali s preveliko gnečo, glasnimi zabavami in dejstvom, da je plaža v resnici grša, kot je na fotografijah, ki krožijo po družbenih omrežjih.
Med evropskimi plažami so obiskovalci največ kritik na račun gneče in čistoče podali britanski plaži Bournemouth, med državami pa ima največ takih plaž Italija.
Ena takih je La Pelosa na Sardiniji s peščenimi sipinami in turkiznim morjem. Prejela je največ pritožb na račun prenatrpanosti, saj je skoraj 87 odstotkov negativnih ocen omenjalo težave zaradi gneče.
Sledi ji plaža Spiaggia La Cinta, prav tako na Sardiniji, portugalska Praia da Falésia, Cala Comte na Ibizi in majhen zaliv Konnos na Cipru.
Na neslavnem seznamu so tudi grške plaže, kjer pa je obiskovalce večkrat zmotila nečistoča, med drugim tudi na priljubljeni Kreti. Plaža Laguna Balos je zasedla 26. mesto v skupni razvrstitvi in sedmo mesto po umazanosti. Podobnih kritik je deležna tudi plaža Elafonissi.
Medtem so na plaži Porto Katsiki na Lefkasu obiskovalci najpogosteje tarnali zaradi hrupa.
Kako so oblikovali seznam?
Pri Cloudwards so analizirali več kot 1,3 milijona ocen na TripAdvisorju za 200 plaž po vsem svetu. Na omenjeni platformi uporabniki delijo ocene, izkušnje z doživetji in priporočila za potovanja.
Negativne ocene so filtrirali po ključnih besedah v štirih kategorijah: umazanost, prenatrpanost, dolge vrste in hrup. Večkrat kot se je ključna beseda pojavila, višjo oceno je prejela plaža.
Plaže, ki so dobile najvišjo oceno:
1. Waikiki, Havaji - ZDA
2. Venice Beach - ZDA
3. Playa Manuel Antonio - Kostarika
4. Clearwater Beach - ZDA
5. Bournemouth Beach - Velika Britanija
6. La Jolla Cove - ZDA
7. Elafonissi Beach - Grčija
8. Magens Bay Beach - Deviški otoki Združenih držav
9. Bondi Beach - Avstralija
10. Maho Beach - Nizozemski Sveti Martin
