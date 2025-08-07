Gneča, umazanija, hrup: katere plaže so na neslavnem seznamu?

Čisto morje, mivka, mir in senca so zagotovo eni glavnih kriterijev, po katerih dopustniki ocenjujejo urejenost in dostopnost plaž. Pri podjetju Cloudwards so analizirali zapise na strani TripAdvisor in oblikovali seznam plaž, nad katerimi se obiskovalci najpogosteje pritožujejo. Na vrhu svetovnih plaž je Waikiki na Havajih, na vrhu evropskih pa britanska Bournemouth. Med državami pa so največ negativnih ocen deležne plaže v Italiji.

Analizirali so komentarje 200 najbolj obiskanih plaž na svetu. Dopustniki so slabo oceno utemeljevali s preveliko gnečo, glasnimi zabavami in dejstvom, da je plaža v resnici grša, kot je na fotografijah, ki krožijo po družbenih omrežjih. Med evropskimi plažami so obiskovalci največ kritik na račun gneče in čistoče podali britanski plaži Bournemouth, med državami pa ima največ takih plaž Italija.

Plaža Bournemouth je prejela največ kritik na račun gneče in nečistoče.

Ena takih je La Pelosa na Sardiniji s peščenimi sipinami in turkiznim morjem. Prejela je največ pritožb na račun prenatrpanosti, saj je skoraj 87 odstotkov negativnih ocen omenjalo težave zaradi gneče. Sledi ji plaža Spiaggia La Cinta, prav tako na Sardiniji, portugalska Praia da Falésia, Cala Comte na Ibizi in majhen zaliv Konnos na Cipru.

Številne je razočarala tudi plaža Cala Comte na Ibizi.

Na neslavnem seznamu so tudi grške plaže, kjer pa je obiskovalce večkrat zmotila nečistoča, med drugim tudi na priljubljeni Kreti. Plaža Laguna Balos je zasedla 26. mesto v skupni razvrstitvi in sedmo mesto po umazanosti. Podobnih kritik je deležna tudi plaža Elafonissi. Medtem so na plaži Porto Katsiki na Lefkasu obiskovalci najpogosteje tarnali zaradi hrupa.

Na plaži na Lekfasu obiskovalci tarnajo nad hrupom.

Kako so oblikovali seznam?

Pri Cloudwards so analizirali več kot 1,3 milijona ocen na TripAdvisorju za 200 plaž po vsem svetu. Na omenjeni platformi uporabniki delijo ocene, izkušnje z doživetji in priporočila za potovanja. Negativne ocene so filtrirali po ključnih besedah v štirih kategorijah: umazanost, prenatrpanost, dolge vrste in hrup. Večkrat kot se je ključna beseda pojavila, višjo oceno je prejela plaža.