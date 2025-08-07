Svetli način
Tujina

Gneča, umazanija, hrup: katere plaže so na neslavnem seznamu?

London, 07. 08. 2025 17.05 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
33

Čisto morje, mivka, mir in senca so zagotovo eni glavnih kriterijev, po katerih dopustniki ocenjujejo urejenost in dostopnost plaž. Pri podjetju Cloudwards so analizirali zapise na strani TripAdvisor in oblikovali seznam plaž, nad katerimi se obiskovalci najpogosteje pritožujejo. Na vrhu svetovnih plaž je Waikiki na Havajih, na vrhu evropskih pa britanska Bournemouth. Med državami pa so največ negativnih ocen deležne plaže v Italiji.

Analizirali so komentarje 200 najbolj obiskanih plaž na svetu. Dopustniki so slabo oceno utemeljevali s preveliko gnečo, glasnimi zabavami in dejstvom, da je plaža v resnici grša, kot je na fotografijah, ki krožijo po družbenih omrežjih.

Med evropskimi plažami so obiskovalci največ kritik na račun gneče in čistoče podali britanski plaži Bournemouth, med državami pa ima največ takih plaž Italija. 

Plaža Bournemouth je prejela največ kritik na račun gneče in nečistoče.
Plaža Bournemouth je prejela največ kritik na račun gneče in nečistoče. FOTO: Profimedia

Ena takih je La Pelosa na Sardiniji s peščenimi sipinami in turkiznim morjem. Prejela je največ pritožb na račun prenatrpanosti, saj je skoraj 87 odstotkov negativnih ocen omenjalo težave zaradi gneče.

Sledi ji plaža Spiaggia La Cinta, prav tako na Sardiniji, portugalska Praia da Falésia, Cala Comte na Ibizi in majhen zaliv Konnos na Cipru.

Številne je razočarala tudi plaža Cala Comte na Ibizi.
Številne je razočarala tudi plaža Cala Comte na Ibizi. FOTO: Profimedia

Na neslavnem seznamu so tudi grške plaže, kjer pa je obiskovalce večkrat zmotila nečistoča, med drugim tudi na priljubljeni Kreti. Plaža Laguna Balos je zasedla 26. mesto v skupni razvrstitvi in sedmo mesto po umazanosti. Podobnih kritik je deležna tudi plaža Elafonissi. 

Medtem so na plaži Porto Katsiki na Lefkasu obiskovalci najpogosteje tarnali zaradi hrupa. 

Na plaži na Lekfasu obiskovalci tarnajo nad hrupom.
Na plaži na Lekfasu obiskovalci tarnajo nad hrupom. FOTO: Profimedia

Kako so oblikovali seznam?

Pri Cloudwards so analizirali več kot 1,3 milijona ocen na TripAdvisorju za 200 plaž po vsem svetu. Na omenjeni platformi uporabniki delijo ocene, izkušnje z doživetji in priporočila za potovanja.

Negativne ocene so filtrirali po ključnih besedah v štirih kategorijah: umazanost, prenatrpanost, dolge vrste in hrup. Večkrat kot se je ključna beseda pojavila, višjo oceno je prejela plaža. 

Plaže, ki so dobile najvišjo oceno:

1. Waikiki, Havaji - ZDA

2. Venice Beach - ZDA

3. Playa Manuel Antonio - Kostarika

4. Clearwater Beach - ZDA

5. Bournemouth Beach - Velika Britanija 

6. La Jolla Cove - ZDA

7. Elafonissi Beach - Grčija

8. Magens Bay Beach - Deviški otoki Združenih držav

9. Bondi Beach - Avstralija

10. Maho Beach - Nizozemski Sveti Martin

plaže ocenjevanje TripAdvisor gneča čistoča
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
buco_konj
07. 08. 2025 19.29
Italjanske? Ne morem verjet...
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
07. 08. 2025 19.27
+1
že 30 let vsako leto tolčete antipropagando za hrvaško !zdaj ste priznali da so druge destinacije mnogo bolj svinjske pa tudi dražje !
ODGOVORI
1 0
enapi
07. 08. 2025 19.21
+3
Kdaj boste poročali o mobingu v vaši medijski uti?
ODGOVORI
3 0
wsharky
07. 08. 2025 19.05
+2
še dobro, da niso prišli v Simonov zaliv. zato pa jaz noge namakam na Mariborskem otoku in pijem rosno hladno laško pivo
ODGOVORI
4 2
vrtnar _
07. 08. 2025 19.20
si pa car
ODGOVORI
0 0
buco_konj
07. 08. 2025 19.28
super, kar tam ostani. San Simon ima že preveč paluderjev.
ODGOVORI
0 0
kekyooo
07. 08. 2025 19.04
-1
Vsi rinejo v iste države in pol se pritožujejo zarad gužve. Lol
ODGOVORI
0 1
bohinj je zakon
07. 08. 2025 19.00
+4
La pelosa, Sardinija.....ni res. Bilo je ok. Junija.
ODGOVORI
4 0
enapi
07. 08. 2025 19.13
+3
Zakon otok
ODGOVORI
3 0
piko3
07. 08. 2025 18.53
+2
Že prvi "verz" ki sem ga prebral: Čisto morje, mivka! To ni možno!
ODGOVORI
3 1
enapi
07. 08. 2025 19.23
+1
Pa je!
ODGOVORI
1 0
piko3
07. 08. 2025 19.28
NE! 100 x preverjeno!
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
07. 08. 2025 18.50
-2
baje je letos v albaniji super......hr so naslednje leto v nevarnosti za upad gostov...
ODGOVORI
2 4
kekyooo
07. 08. 2025 19.05
+3
sem bil in ni primerljivo. hrvaska je 10x lepsa. edin kar je da je albanija bl kavbojska pa pocen to pa res.
ODGOVORI
4 1
Nidani
07. 08. 2025 18.40
+8
Marsikje sem že bil, a zame ima Hrvaška največji potencial! Bodo morali pa res še marsikaj dodelati...
ODGOVORI
10 2
boslo
07. 08. 2025 18.52
+5
+++
ODGOVORI
7 2
matko74
07. 08. 2025 18.37
+7
To je pa zaradi kao vplivnic in vplinežev, midva sva bila leto konec maja v Franciji in Španiji 14 dni s kamperjem, žena je naredila načrt poti, nobenih znanih plaž, povsod prazno, veliko videnih destinacij, samo izogibati se je treba reklamiranim destinacijam, če pa hočeš tja, pa vedi, da bo gužva, čeprav na Lefkasu pred lani nisem na nobeni znameniti plaži slišal hrupa
ODGOVORI
7 0
USAisGreat
07. 08. 2025 18.31
-3
Kjer je lepo je gneca! Dejstvo . Zato V Sloveniji ni nobene gneče. Dobro ali slabo...mah
ODGOVORI
5 8
mmickica
07. 08. 2025 18.36
+4
Obakrat si ga pihnil. Tudi v Sloveniji je ponekod gneca, v Portorozu, Piranu, Bledu,... in se nekaj, Slovenija JE lepa.
ODGOVORI
6 2
boslo
07. 08. 2025 18.53
+4
Slovenija je lepa, Slovenija ga je sprejela, mu dala dom, službo,...on pa pljuva po njej. Ironično pa je to, da je prišel iz vuh...oebine, kjer je ovce pasel
ODGOVORI
6 2
USAisGreat
07. 08. 2025 19.16
+0
Boslo,čisto vse kar si napisal,ni res :)
ODGOVORI
1 1
USAisGreat
07. 08. 2025 19.16
+1
A zato 72% Evropejcev ni nikoli niti slišala za Slovenijo? Iskalnik: Slovenija najmanj priljubljena V EU
ODGOVORI
2 1
USAisGreat
07. 08. 2025 19.23
Boslo,dejstvo je ,da je v Sloveniji samo 2 milijona prebivalcev,V Ita pa 62.000.000. dejstvo je,da V Ital pride vsako leto par 100 milijonov turistov,V SLO pa samo 4 mio. Bo šlo? :)
ODGOVORI
0 0
boslo
07. 08. 2025 19.28
Se strinjam glede številk ampak jaz nisem govoril o njih
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
07. 08. 2025 18.26
+0
Takšnih naborov plaž lahko sestavite na miljone tolk je okusov.Sam pa preferiram plažo v centru Umaga neposredno ob cevi fekalnega izliva.Božansko.
ODGOVORI
4 4
OrangeBud
07. 08. 2025 18.26
+1
Italija zagotovo največje smetišče v Evropi 💯 %
ODGOVORI
7 6
Mason666
07. 08. 2025 18.32
+6
Ja zato pa imajo letno 500 mio turistov!!
ODGOVORI
7 1
USAisGreat
07. 08. 2025 18.37
+2
Ornage ,en idiiot ki tam ni nikoli bil.
ODGOVORI
4 2
boslo
07. 08. 2025 18.54
+1
Dejstvo je, da je pri nas čisteje, kot v Italiji
ODGOVORI
3 2
USAisGreat
07. 08. 2025 19.24
-1
Boslo,dejstvo je ,da je v Sloveniji samo 2 milijona prebivalcev,V Ita pa 62.000.000. dejstvo je,da V Ital pride vsako leto par 100 milijonov turistov,V SLO pa samo 4 mio. Bo šlo? :))
ODGOVORI
0 1
3320.
07. 08. 2025 18.18
+0
Vse negatovne ocene so iz držav ki so preplavljene z migranti.
ODGOVORI
1 1
flojdi
07. 08. 2025 19.10
?kaj niso turisti tut migranti..sam mal bl zacasni..
ODGOVORI
0 0
