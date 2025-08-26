Tujina
Najslavnejši turist v češki vasici: lokalni potepuški los Emil
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Številne ulice ali mestne četrti imajo "svojega" potepuškega mačka. Ljubljenčka, ki ne pripada nikomur, a ga hkrati vsi poznajo. V nekaj vasicah na jugu Češke imajo namesto mačka svojega lokalnega losa. Sosedje ga srečujejo na poti v službo, rad se kopa v okoliških rekah, zelo dobro pa se spozna tudi na prometne predpise. Emil, kot so ga poimenovali prebivalci, je v okolici znan tudi kot najslavnejši turist.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.