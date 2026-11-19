Toda na novo odkriti dokumenti v Danskem državnem arhivu po navedbah lokalnih virov kažejo, da je bila Schwalbejeva med avgustom 1943 in julijem 1944 vršilka dolžnosti vodje stranke v svojem domačem mestu Holstebro. Vodila je tudi lokalno žensko skupino.

"Komaj sem vedela, za kaj gre, saj me politika nikoli ni zanimala," je dejala v intervjuju za dansko medijsko hišo TV Midtvest dva dni po tem, ko je uradno postala najstarejša Danka vseh časov.

Kirsten Schwalbe je sprva zanikala, da bi kdaj gojila nacistične simpatije, čeprav zapisi kažejo, da se je avgusta 1941, med drugo svetovno vojno, pridružila danski podružnici nemške NSDAP – Danski nacionalsocialistični delavski stranki, poroča The New York Post .

Tudi njen pokojni mož naj bi zasedal vodilni položaj v Danski nacistični stranki, ki je posnemala simboliko Hitlerjeve stranke – z uporabo svastike, pozdrava in antisemitizma – ter med vojno, v času okupacije Danske, dejavno sodelovala s Tretjim rajhom.

"Bila je več kot le navadna članica iz vrst navadnih članov," je dejal danski zgodovinar Claus Bundgaard Christensen, ki je preučil dokumente, in Schwalbejevo opisal kot eno od "vidnih nacistk" na njenem takratnem območju delovanja.

Zgodba o Schwalbejevi je prišla na dan po nedavni objavi njene biografije z naslovom "Potrebujemo nekaj, ob čemer se lahko smejimo", v kateri pa njena nacistična preteklost ni bila omenjena. Razkritja o njeni preteklosti so se nato pojavila konec prejšnjega meseca v danskem časopisu Kristeligt Dagblad.

Kot so sporočili pri založbi Gyldendal Publishing, je poročilo presenetilo tako založbo kot avtorja biografije, Frederika Helmsa in Line Morell Holm. Napovedali so nadaljnje raziskave in dopolnitve v prihodnjih izdajah knjige.

V preteklih intervjujih se je Schwalbejeva pohvalila, da ji k dolgemu življenju pomaga njen pozitiven pogled na svet. "Ne moti me, da bom kmalu umrla; o tem ne razmišljam. O prihodnosti ne razmišljam pogosto; uživam v lepih dneh in svojem dobrem razpoloženju," je dejala v pogovoru ob svojem 110. rojstnem dnevu, je poročal časnik Bild.

Družina Schwalbejeve je sporočila, da jo je nedavno medijsko poročanje "globoko prizadelo", ter zavrnila nadaljnje komentarje, hkrati pa zaprosila za spoštovanje njene zasebnosti.