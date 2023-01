Najstarejša ogrlica na svetu

Skupina arheologov je najstarejšo ogrlico na svetu, stara naj bi bila 150.000 let, našla konec leta 2021 na jugozahodu Maroka, v jami Bizmoune, po kateri je najstarejši kos nakita tudi dobil svoje ime. Gre za ogrlico sestavljeno iz 33 krogljic iz školjk.

Vsaka kroglica, velika približno slab centimeter in pol, je bila narejena iz lupin dveh različnih vrst morskih polžev. Po navedbah ekipe za izkopavanje, luknje v sredini vsake kroglice kažejo, da so bile obešene na vrvice ali na oblačila. Starodavne kroglice iz Severne Afrike, podobne tem na najdeni ogrlici, so povezane z atersko kulturo srednje kamene dobe. Ti starodavni naseljenci na splošno veljajo za prve, ki so nosili to, kar danes imenujemo nakit. Veliko kroglic podobne vrste so v regiji našli že pred tem, vendar nobene niso bile starejše od 130.000 let.

Eden od arheologov, Steven L. Kuhn in njegova ekipa pravijo, da so kroglice iz školjk najzgodnejši dokazi razširjene oblike neverbalne človeške komunikacije – to pomeni, uporaba nakita za posredovanje informacij o sebi brez uporabe govora. "Verjetno so bilie del načina, kako so ljudje izražali svojo identiteto s svojimi oblačili," je dejal Kuhn v izjavi. "Kažejo, da je bilo to prisotno celo pred več sto tisoč leti in da je ljudi zanimalo komuniciranje z večjimi skupinami ljudi, ne le z neposrednimi prijatelji in družino."

Ogrlica je sedaj del razstave v Narodnem muzeju okrasja v Rabatu. Skupaj je v muzeju na ogled 8000 predmetov, od nakita do kostumov, torb, pasov in čevljev.