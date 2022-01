Najstarejša oseba na svetu dopolnila 119 let

V japonskem domu za starejše je te dni veselo. V nedeljo je namreč rojstni dan praznovala najstarejša oseba na svetu. In čeprav šteje že 119 let, pravi, da namerava preživeti vsaj še eno leto.

Kane Tanaka, najstarejša oseba na svetu, je ob svojem 119. rojstnem dnevu dejala, da je odločena, da bo rekord podaljšala še za eno leto. Tanaka, katere šibki točki sta gazirana pijača in čokolada, je mejnik v nedeljo praznovala z osebjem v domu za ostarele v prefekturi Fukuoka na jugozahodu Japonske. Guinnessova knjiga rekordov je status najstarejše osebe Tanaki priznala marca 2019, ko je bila stara 116 let. A Japonka se ni ustavila pri tem. Ko je septembra 2020 dopolnila 117 let in 261 dni, je presegla tudi japonski starostni rekord vseh časov.

Kane Tanaka, ki se je rodila leta 1903 – tega leta sta brata Wright opravila svoj prvi polet z motorjem in je bila izvedena prva tekma Tour de France – in je preživela pet vladavin japonskega cesarstva, je svoj pogled zdaj že usmerila proti svojemu 120. rojstnemu dnevu, pravijo njeni družinski člani. Ko je Tanaka postala najstarejša oseba na Japonskem, je dosežek proslavila s steklenico kokakole, svoje najljubše pijače, in fotografom pokazala znak miru. Ker zaradi epidemije covida-19 veljajo omejitve obiskov, so bili njeni stiki z družinskimi člani omejeni, a kot poročajo, je za komunikacijo z osebjem doma za ostarele uporabljala različne kretnje ter se navdušila nad ugankami in družabnimi igrami. Tanaka je bila sedma od devetih bratov in sester. Poročila se je, ko je bila stara 19 let. Ko se je leta 1937 začela druga kitajsko-japonska vojna, v kateri sta se borila njen mož in najstarejši sin, je pomagala voditi družinsko trgovino z rezanci. Njen 62-letni vnuk Eidži je dejal, da želi čim prej osebno čestitati Tanaki. "Upam, da bo ostala zdrava in se zabavala vsak dan, medtem ko se stara," je dejal.

