Najstarejša voznica tovornjaka v Nemčiji
Babica Rozi je najstarejša poklicna voznica tovornjaka v Nemčiji. S ponosnimi 76 leti je živa legenda na nemških cestah. Kariero voznice je začela kot taksistka. A čakanje na potnike ji je hitro postalo dolgočasno. Zato se je odločila za veliko spremembo in presedlala za volan tovornjaka. In že takrat, pred 45 leti, je bila senzacija.
