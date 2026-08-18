Najstarejši 80, najmlajši 17 let: opečenih imajo od 20 do 60 odstotkov kože

V zdravstvenem stanju štirih pacientov, ki so bili hudo poškodovani v požaru na območju Omiša in ki jih zdravijo na oddelku za intenzivno nego Kliničnega bolnišničnega centra (KBC) Split, ni bistvenih sprememb. "Operativni posegi se izvajajo vsak dan, v skladu z njihovim zdravstvenim stanjem med okrevanjem," je za Net.hr pojasnila predstavnica bolnišnice za stike z javnostmi Kristina Bitanga. Kot je dodala, je zdravljenje bolnikov s hudimi opeklinami izjemno zahtevno in dolgotrajno. "Takšni bolniki zahtevajo intenzivno zdravljenje, stalno multidisciplinarno spremljanje in več kirurških posegov, ki se izvajajo v fazah." Glede na naravo poškodb bo po njenih besedah zdravljenje in okrevanje dolgotrajno, bistvenih sprememb na dnevni ravni tako ni pričakovati.

Na območju Omiša je zgorelo 28 hiš. FOTO: Bobo Pixsell

Kot so poročali v dnevnoinformativni oddaji Danas na hrvaškem RTL, je osem hospitaliziranih (štiri ženske in štirje moški) še vedno na respiratorju in v kritičnem stanju. Najstarejši bolnik je star okoli 80 let, najmlajši, ki se še vedno bori za življenje, pa je 17-letni pacient. "Osem pacientov je bilo rizičnih, od tega smo štiri premestili na zdravljenje v Zagreb," je dejal predstojnik Klinike za anesteziologijo KBC Split Toni Kljaković Gašpić. Pri štirih osebah, ki jih še zmeraj zdravijo v Splitu, pa gre za hude opekline, ki jih je povzročil odprt ogenj. "Opečenih imajo od 20 do 60 odstotkov kože," je pojasnil Kljaković Gašpić. Glede prognoze težko govori. "Delamo iz dneva v dan, rane previjamo in jih operiramo. Borimo se, a smo optimistični. /.../ Prehitro je še govoriti o končnem rezultatu, vsekakor pa je pred temi pacienti še dolga pot do okrevanja," pravi. Štiri poškodovane so medtem iz splitskega KBC premestili na zdravljenje v Zagreb. Kot razlaga Kljaković Gašpić so se za to odločili predvsem zaradi lažje organizacije dela. "Poleti imamo veliko število pacientov, zato so kolegi iz Zagreba sprejeli štiri in nam omogočili lažje delovanje."

Med poškodovanimi sta bila tudi dva državljana Madžarske, Nemec in Poljak.

Poleg tega je v KBC Split zaradi požara zdravniško oskrbo potrebovalo še 42 drugih oseb, od tega so jih 14 hospitalizirali. "Tudi pri njih gre za opekline, za različne stopnje – od težjih do lažjih. Tukaj so še razne poškodbe zaradi padcev med begom – rane, zlomi ..." je dejal predstojnik splitske Klinike za anesteziologijo. Potrdil je tudi, da je osem bolnikov, ki so v kritičnem stanju, domačinov. "To so naši sokrajani. Med najhuje poškodovanimi ni tujcev in ne gasilcev." Dva gasilca sta bila sicer poškodovana med samim gašenjem požara – eden je utrpel poškodbo očesa, drugi pa poškodbo bobniča. Na pogorišču so kasneje našli mrtvo 34-letno žensko.