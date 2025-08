'Najstarejši' dojenček na svetu: Thaddeus Daniel je bil spočet pred 30 leti

Paru iz ameriškega Ohia se je rodil deček, ki je že ob prihodu na svet podrl svetovni rekord. Rodil se je namreč iz zarodka, ki je bil zamrznjen več kot 30 let.

35-letna Lindsey in 34-letni Tim Pierce sta se 26. julija razveselila sina, ki sta ga poimenovala Thaddeus Daniel Pierce . Mama je za spletno izdajo znanstvene revije MIT Technology Review dejala, da se celotno dogajanje družini "zdi kot iz znanstvenofantastičnega filma" .

Par se je namreč kar sedem let neuspešno trudil spočeti otroka, nakar sta se odločila za prenos zamrznjenega zarodka. Ta se je s pomočjo biomedicinske pomoči leta 1994 razvil iz jajčeca danes 62-letne Linde Archerd, darovalec semena pa je bil njen takratni mož. S pomočjo asistirane reprodukcije so se v laboratoriju uspešno razvili skupno štirje zarodki – iz enega od teh se je nato rodila njena danes 30-letna hči, ostale tri pa so zamrznili.