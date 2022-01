Najstarejši gorilji samec na svetu poginil v atlantskem živalskem vrtu

"V zadnjih 24 urah je bil zaradi različnih zdravstvenih težav v zdravstveni oskrbi. Med drugim je bil Ozzie šibek, nezmožen jesti in piti, prav tako pa mu je tudi otekel obraz," so sporočili iz atlantskega živalskega vrta. Natančen vzrok smrti bodo ugotavljali z obdukcijo.

Do pogina živali je prišlo le nekaj dni potem, ko so zaradi poslabšanja zdravja evtanazirali njegovo 59-letno sopotnico Choobo. V živalskem vrtu v Atlanti sta skupaj živela že več kot 15 let. Po podatkih živalskega vrta ima Ozzie sicer več kot 20 potomcev.

"To je zelo žalostna izguba za Zoo Atlanta. Čeprav smo vedeli, da bo nekega dne prišlo do tega, pa neizogibnost dogodka ne prepreči globoke žalosti, ki jo čutimo ob izgubi legende," je dejal Raymond B. King, predsednik in izvršni direktor Zoo Atlanta, in dodal, da gorilji samec ne bo nikoli pozabljen. Ozzijeve najljubše dobrote so bile pomaranče in zelje, so dejali v živalskem vrtu, z osebjem pa je komuniciral na svoj poseben način, tudi z zaporedji udarcev po vratih in oknih.