Najstarejši nemški vajenec za vodovodarja starejši od svojega šefa

Nikoli nisi prestar, da bi se soočil z novimi izzivi. To potrjuje 57-letni Nemec, ki je postal znan kot eden najstarejših vajencev v več kot 80-milijonski državi. Podal se je v svet obrtništva, čeprav si je že zgradil kariero kot svetovalec na področju financ in zavarovanj. Medtem ko pridobiva veščine za monterja vodovodnih naprav, s svojim znanjem in izkušnjami uspešno odpravlja predsodke, povezane z zaposlovanjem starejših. 57-letnik, ki je starejši tudi od svojega šefa, je dokaz, da lahko začneš iz nič, če le imaš voljo.