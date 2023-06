Vzela mamino kartico, prepisala podatke in zapravila 60.000 evrov

Dekličina mama Gong Jiwang vse do maja ni opazila, da na družinskem računu s prihranki manjka skoraj ves denar. Njena 13-letna hčerka je namreč po vsaki opravljeni transakciji izbrisala potrdila. Da z najstnico nekaj ni v redu, pa so nato opazili v šolskem internatu, saj da je neprestano igrala video igrice. Mamo so zato obvestili, da kaže več znakov odvisnosti.

To pomeni, da je njena hčerka za nakupe igric in nakupe določenih ugodnosti znotraj video iger zapravila približno 60.000 evrov. Od tega je nekaj manj kot 20.000 evrov poslala svojim sošolkam, ki so si z denarjem njene mame prav tako privoščile video igre. Kasneje je priznala, da so jo za denar tudi izsiljevale.

Hčerka: Nisem razmišljala o tem, da denarja ne smem porabiti

"Nikoli si nisem mislila, da bi lahko 13-letnica naredila kaj takega," je vse skupaj nato mama povedala lokalnim medijem. "Popolnoma sem šokirana. Počutim se, kot da mi bo eksplodirala glava," je tudi opisovala občutke s solznimi očmi.

Njena hčerka je ob tem poleg nje sedela povsem skesano. Priznala je, da ob porabi denarja sploh ni razmišljala o tem, da ga ne bi smela porabiti. Opisala je tudi, da je dostop do mamine kartice dobila tako, da je podatke vnesla v telefon, kartico pa nato vrnila v njeno denarnico. Geslo za dostop do spletne banke si je zapomnila, ko ji ga je mama povedala ob neki drugi priložnosti.

Na Kitajskem je sicer odvisnost od igranja spletnih iger zelo močno razširjena. Vlada je zato uvedla omejitve uporabe interneta za najstnike in otroke. Za zasloni video iger naj ne bi preživeli več kot tri ure.