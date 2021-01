Najstnica javno identificirala svojo družino, ki je protestirala pred Kapitolom

V četrtek zjutraj ji je bratranec poslal videoposnetek, objavljen na spletu, v katerem je Helen prepoznala svojo mamo, teto in strica. V posnetku se skupina belopoltih prereka s temnopolto žensko, ki je Helenino mamo udarila v obraz, ko jo je ta želela zgrabiti. Temnopolta ženska na posnetku je tvitnila, da jo je skupina petih oseb dolgo časa nadlegovala in ji poskušala vzeti stvari iz rok in žepov.

Helenini tviti so sprožili številne odzive pri Američanih, ki so se v času Trumpa oddaljili od svojih bližnjih, ker so spremenili politični nazor ali se ujeli v množično zavajanje QAnon."Pred izvolitvijo predsednika Trumpa je bila večino življenja demokratka,"je Helen dejala o svoji mami. "In potem, ne vem, kaj se je zgodilo. V njenih možganih se je nekaj preklopilo in zelo dramatično se je spremenila v zelo desno."

Nemiri in nasilje v Kapitolu so zabili še globlji klin v že tako zaostrene odnose med Trumpovimi pristaši in tistimi okoli njih. Številni so govorili o prepiranju z ljubljenimi, ki za nasilje krivijo gibanje Antifa (FBI je dejal, da ni dokazov, da bi protifašistični aktivisti igrali kakršno koli vlogo). Ljudje, ki so imeli na Kapitolu svoje družinske člane, so govorili o svoji jezi in razočaranju. Robyn Sweet, ženska, katere oče je vdrl na Kapitol in je bil aretiran, je povedala: "Popolnoma me je sram in gnusi se mi."