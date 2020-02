Najstnica, ki je v Zagrebu umrla sumljive smrti, je imela težave z drogami

"Težko je, ogorčeni smo," so povedali družinski člani 16-letnice, ki so jo našli mrtvo na stopnicah v bloku v Zagrebu. Njeno truplo je bilo zavito v preprogo, v zvezi z njeno smrtjo pa so zaslišali 30-letnika, ki je bil z njo v času pred smrtjo.

Kot je povedala babica umrle še vedno ne vedo, kaj je bil vzrok njene smrti in čakajo na rezultate obdukcije. Potrdila je, da je vnukinja večkrat zbežala, ne samo od doma ampak tudi iz vzgojnih zavodov, a lani se je že zdelo, da je vse to za njo.

"Lani se je vrnila domov in bila doma vse leto. Želela je končati srednjo šolo in se spraviti v red. Konec januarja pa je ponovno izginila in družina je to prijavila policiji,"pravi babica. Dodala je, da so imeli nekaj informacij, kje se nahaja in so zato šli na policijo in jih prosili za pomoč, policija pa da jih ni poslušala in tudi nič ni naredila.

Oče 16-letnice pa je za 24sata.hr dejal, da so bili v petek na policiji, ki pa ni mogla storiti ničesar. Iz pristojnega Centra za socialno delo so sporočili, da je bila res pod njihovim varstvom, starši pa da so upoštevali vsa zakonska pravila in ukrepe. Center jo je večkrat poslal v vzgojne zavode, napotili pa so jo tudi na zdravljenje, zagotavljajo pa, da so ravnali profesionalno in po pravilih stroke, več pa niso želeli razkriti.

Starši naj bi večkrat opozorili družbo, s katero se je družila, naj jo pusti pri miru, za pomoč so se večkrat obrnili tudi na policijo, a nič ni pomagalo."To je strašna tragedija. Ne glede na to, kako težko je stanje v družini, je treba mladim pojasniti, naj ne izbirajo napačnih poti, vedno obstaja rešitev. Ni treba obsojati, nihče si ne zasluži takšne smrti," pa je povedala znanka družine.

Že prej je zahajala v blok, v katerem so jo našli

30-letnik iz BiH, ki so ga zaslišali v zvezi s primerom, je zanikal, da bi bil kriv za njeno smrt. Bil je tudi prisoten pri delu ogledu kraja, kjer so jo našli. Policistom naj bi priznal, da je bil z dekletom v stanovanju v nekem drugem bloku, je pa zanikal, da bi jo ubil. Dejal naj bi, da "je za nekaj časa izgubil zavest, ko se je zbudil, pa je bila že mrtva".

Policija zdaj sumi, da je najstnica umrla v stanovanju na Šenovi ulici v Zagrebu, kjer jo je 30-letnik zavil v preprogo in zvlekel na stopnišče bloka na Zemljakovi ulici. Ovadili so ga za omogočanje uživanja drog, ki je privedlo do smrti in za opustitev pomoči. Glede morebitnih pomočnikov, ki bi osumljenemu pomagali truplo odvleči v 500 metrov oddaljeni blok zaenkrat nimajo informacij.