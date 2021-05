Najstnica sredi morja tri tedne preživela brez hrane in vode

"Spustili smo se nižje in opazili, da so na čolnu tri osebe, ki so še pri zavesti," je za BBC dejal stotnik Alex Gomez . Na nujno reševalno akcijo je vojska poslala helikopter.

Od 59 potnikov, ki so začeli potovanje na čolnu, so bili ob prihodu Špancev živi le še trije."Bilo je masovno grobišče sredi morja," je za BBC dejal Juan Carlos Serrano. "So stvari, za katere te nikoli ne morejo usposobiti, to je ena izmed njih," pa je dodal narednik Fernando Rodriguez.

Med preživelimi je tudi 17-letna Aisha, ki prihaja iz Slonokoščene obale. Svoj dom je zapustila novembra lani, sprva pripotovala v Mavretanijo, kjer se je vkrcala na čoln s prebežniki. Le njena sestra je vedela za njen načrt o nevarni poti v Evropo.

Že dva dni po začetku poti jim je zmanjkalo vode in hrane, četrti dan jim je zmanjkalo goriva, pripoveduje Aisha za BBC. Njihov čoln je bil zatem prepuščen na milost in nemilost vetru in morskim tokovom."Njihovo zdravstveno stanje je bilo zelo slabo," je povedala poročnica Christina Justo. "Kolikor vem, so na morju pluli 22 dni. Bili so dehidrirani."

Aisha je, izgubljena na morju, preživela tri tedne brez hrane in vode."Na koncu nismo imeli niti več moči, da bi trupla odvrgli v vodo,"pripoveduje.

Dva dni po reševalni akciji so čoln pripeljali v pristanišče na Tenerifih. 56 mrtvih bodo pokopali na lokalnem pokopališču Santa Cruz.

Gre za največjo tragedijo prebežnikov, ki s čolni poskušajo doseči obalo Evrope, kar jih pomnijo na Kanarskih otokih.