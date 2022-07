Najstnica po napadu morskega psa: 'Moj prvi instinkt je bil udariti ribo v nos'

Napad se je zgodil v četrtek na plaži Keaton v okrožju Taylor na severozahodu Floride. Najstnico je morski pes napadel med potapljanjem in nabiranjem školjk blizu otoka Grassy, so sporočili iz policijskega urada okrožja Taylor. "Mislila sem, da se mi je nekaj zataknilo za nogo. Ko pa sem pogledala, sem tam zagledala velikega morskega psa," je 17-letna Addison Bethea povedala za oddajo Dobro jutro, Amerika.

Na pomoč ji je priskočil brat Rhett Willingham, ki je gasilec in tehnik nujne medicinske pomoči. "Videl sem kri in morskega psa. Zato sem priplaval do nje, jo zgrabil in jo poskušal ločiti od morskega psa," je dejal. A ker se je žival neprestano vračala, je s sestro odplaval stran in morskega psa brcnil. Sorojenca je nato nekdo s čolnom uspel rešiti in prepeljati na obalo, kjer je Rhett sestri oskrbel nogo in skušal ustaviti krvavitev.

Zaradi resnih poškodb, ki jih je utrpela najstnica, so jo morali s helikopterjem prepeljati v bolnišnico v Tallahasseeju. Tam so Addison operirali in jo uspeli stabilizirati. Še eno operacijo bo imela v soboto, v kateri bodo poskusili rešiti njeno nogo. "Addison ima dolgo pot do okrevanja, vendar je dobre volje, obkrožena s svojo družino na pediatrični intenzivni enoti Tallahassee Memorial," so sporočili iz bolnišnice.