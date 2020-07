Najstnica ustrelila talibana, ki sta umorila njene starše

Uradne oblasti pravijo, da so talibani družino napadli, ker je bil oče podpornik vlade. Čeprav talibani zanikajo, da bi v zadnjem času izgubili več borcev, poročilo o dogodku pravi, da je hišo napadlo več oboroženih moških, ki so umorili upornega podpornika vlade in njegovo ženo, nato pa naleteli na odpor mladega dekleta. Ta naj bi na njih streljala s puško, ki jo je v hiši skrivala družina.

Prvim napadalcem naj bi nato sledilo še nekaj talibanov, a naj bi jih pregnali vaščani, ki so jih pretepli, na pomoč pa so priskočile tudi oborožene sile, piše BBC.

V taboru talibanov trdijo, da je poročilo vladna propaganda in da so pravzaprav napadli policijo in več ljudi tudi ubili.

Zgodba sicer močno odmeva po svetu, še posebej na družbenih omrežjih, kjer se je sprožil pravi val pohval na račun junaštva mladenke - ta naj bi bila stara med 14 in 16 let, ki da se je upala zoperstaviti veliko močnejšim nasprotnikom. Prav tako je s tem dejanjem rešila ne le svoje življenje, ampak tudi življenje mlajšega brata.

Na območju Ghora, kjer se je incident zgodil, je sicer ogromno nasilja, gre pa za eno najmanj razvitih območij v državi. V regiji so zelo prisotni talibani, ki skušajo odstaviti aktualno vlado in prevzeti oblast.