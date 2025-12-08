Svetli način
Tujina

Najstnice po Dunaju požare podtikale 'iz dolgčasa'

Dunaj, 08. 12. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 43 minutami

STA , D. S.
3

Policija na Dunaju je sporočila, da so tri dekleta, stara 17 in 18 let, osumljena, da so novembra v več dunajskih okrožjih podtaknila skupno 18 požarov. Policija je mladenke prijela. Dejanja so priznale in pojasnile, da so požare podtikale iz dolgčasa.

Dve osumljenki podtikanja požarov na Dunaju, 18-letnico in 17-letnico, so prijeli v dunajskem okrožju Hernals, tretja se je policiji predala sama.

Osumljene so podtikanja manjših požarov, kot je zažiganje smetnjakov za odpadni papir. S tem naj bi povzročile precejšnjo škodo, po navedbah policije gre za šestmestno vsoto.

Vse tri so v zaslišanjih priznale krivdo in navedle, da so požare podtikale iz dolgčasa, je povedala tiskovna predstavnica dunajske policije. Dekleta so v priporu, preiskava požarov pa še poteka, še piše časnik.

Avstrijski gasilci
Avstrijski gasilci FOTO: Reuters
dunaj požar dekleta policija
yugo13
08. 12. 2025 11.49
Čudno tole, ko so v igri naša zaščitena rasa, se pa ne more komentirat???
M_teoretik
08. 12. 2025 11.44
Na javna dela, da jim ne bo dolcajt!?
Delavec_Slo
08. 12. 2025 11.25
-2
Aja, leva vlada ane, podpiramo lenuhe- evo rezultat!
