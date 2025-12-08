Najstnice po Dunaju požare podtikale 'iz dolgčasa'

Dve osumljenki podtikanja požarov na Dunaju, 18-letnico in 17-letnico, so prijeli v dunajskem okrožju Hernals, tretja se je policiji predala sama.

Osumljene so podtikanja manjših požarov, kot je zažiganje smetnjakov za odpadni papir. S tem naj bi povzročile precejšnjo škodo, po navedbah policije gre za šestmestno vsoto.

Vse tri so v zaslišanjih priznale krivdo in navedle, da so požare podtikale iz dolgčasa, je povedala tiskovna predstavnica dunajske policije. Dekleta so v priporu, preiskava požarov pa še poteka, še piše časnik.