Več mesecev trpela bolečine, najstnici v želodcu odkrili veliko kepo dlak

"Takrat sem bila res zelo zaskrbljena," je za portal priznala njena mama. Maja 2025 se je dekličino stanje poslabšalo, zaradi česar jo je mama odpeljala v bolnišnico, kjer so zdravniki opravili še magnetno resonanco. Ta je naposled le pokazala, kje tiči vir problema.

Sprva je sumila na intoleranco na gluten ali drugo hrano, možne pa so bile tudi menstrualne težave. Vendar noben test ni pokazal rezultatov, ki bi lahko kazali na morebiten vzrok za bolečine. Preiskav ni bilo malo, a ne ultrazvok ne kakršenkoli drug test ni mogel ugotoviti, kaj je narobe z Erin.

Trpljenje 14-letne Erin Collins iz Velike Britanije se je začelo novembra 2024. "Dobrih šest mesecev je trpela za res hudimi krči v trebuhu. Bolečine so bile občasne, ko pa so se pojavile, so bile tako hude, da ni mogla iti niti v šolo," je za britanski portal Metro povedala njena mama Jodie Collins .

Zdravniki so v želodcu 14-letnice odkrili trdo maso in posumili, da gre za kepo dlak. Ta začne v želodcu nastajati, če ljudje redno in dlje časa, običajno nezavedno, jedo dlake. Erin so odpeljali v otroško bolnišnico v Bristolu, kjer so kirurgi v njenem želodcu res odkrili kar 21-centimetrsko kepo dlak. Deklici so kepo odstranjevali pet ur.

Zaradi dlak je postala deklica celo slabokrvna, trpela je tudi zaradi številnih prehranskih težav. "Vonj kepe je bil po besedah kirurgov odvraten. Povedali so mi, da je bila kepa gnila in ena največjih, ki so jih kdaj odstranjevali," je dejala dekličina mama. Zdravniki sicer niso mogli oceniti, koliko časa se je kepa skrivala v želodcu njene hčere, a sama sumi, da je tam nastajala več let.

Kirurgi so deklici med operacijo povsem izpraznili želodec, deklica pa po operaciji ni mogla jesti pet dni. Najstnica je dobila tudi personalizirano vrečko z vitamini in minerali, da bi ji pomagala obnoviti hranila, ki jih njeno telo zaradi tujka v želodcu ni moglo zaužiti.

"Bilo je veliko resneje, kot sem si kdajkoli predstavljala," je dodala Jodie Collins, ki je povedala tudi, da ni vedela, da njena hči jé dlake. "Kot dojenček se je med hranjenjem po steklenički večkrat igrala z mojimi lasmi. Kasneje se je igrala s svojimi, a je nikoli nisem videla, da bi si jih dajala v usta. A kirurg je pojasnil, da bi to lahko nezavedno počela tudi med spanjem," je dodala.

Zaradi te izkušnje se je njena mama odločila spregovoriti javno in ozavestiti ljudi, da se kaj takšnega ne bi zgodilo tudi njim ali njihovim otrokom. Hčeri je medtem kupila poseben klobuk, ki ga bo preventivno nosila med spanjem.