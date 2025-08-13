Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Več mesecev trpela bolečine, najstnici v želodcu odkrili veliko kepo dlak

London, 13. 08. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
7

Več mesecev se je 14-letnica pritoževala nad bolečinami v trebuhu, vendar je njena mama sprva sumila, da je deklica le intolerantna na hrano ali pa da je za bolečine kriva menstruacija. A diagnoza je bila naposled veliko bolj šokantna. Izkazalo se je namreč, da ima najstnica v želodcu veliko 21-centimetrsko kepo dlak.

Trpljenje 14-letne Erin Collins iz Velike Britanije se je začelo novembra 2024. "Dobrih šest mesecev je trpela za res hudimi krči v trebuhu. Bolečine so bile občasne, ko pa so se pojavile, so bile tako hude, da ni mogla iti niti v šolo," je za britanski portal Metro povedala njena mama Jodie Collins.

Sprva je sumila na intoleranco na gluten ali drugo hrano, možne pa so bile tudi menstrualne težave. Vendar noben test ni pokazal rezultatov, ki bi lahko kazali na morebiten vzrok za bolečine. Preiskav ni bilo malo, a ne ultrazvok ne kakršenkoli drug test ni mogel ugotoviti, kaj je narobe z Erin.

"Takrat sem bila res zelo zaskrbljena," je za portal priznala njena mama. Maja 2025 se je dekličino stanje poslabšalo, zaradi česar jo je mama odpeljala v bolnišnico, kjer so zdravniki opravili še magnetno resonanco. Ta je naposled le pokazala, kje tiči vir problema.

Operacija
Operacija FOTO: Shutterstock

Zdravniki so v želodcu 14-letnice odkrili trdo maso in posumili, da gre za kepo dlak. Ta začne v želodcu nastajati, če ljudje redno in dlje časa, običajno nezavedno, jedo dlake. Erin so odpeljali v otroško bolnišnico v Bristolu, kjer so kirurgi v njenem želodcu res odkrili kar 21-centimetrsko kepo dlak. Deklici so kepo odstranjevali pet ur.

Zaradi dlak je postala deklica celo slabokrvna, trpela je tudi zaradi številnih prehranskih težav. "Vonj kepe je bil po besedah kirurgov odvraten. Povedali so mi, da je bila kepa gnila in ena največjih, ki so jih kdaj odstranjevali," je dejala dekličina mama. Zdravniki sicer niso mogli oceniti, koliko časa se je kepa skrivala v želodcu njene hčere, a sama sumi, da je tam nastajala več let.

Kirurgi so deklici med operacijo povsem izpraznili želodec, deklica pa po operaciji ni mogla jesti pet dni. Najstnica je dobila tudi personalizirano vrečko z vitamini in minerali, da bi ji pomagala obnoviti hranila, ki jih njeno telo zaradi tujka v želodcu ni moglo zaužiti.

"Bilo je veliko resneje, kot sem si kdajkoli predstavljala," je dodala Jodie Collins, ki je povedala tudi, da ni vedela, da njena hči jé dlake. "Kot dojenček se je med hranjenjem po steklenički večkrat igrala z mojimi lasmi. Kasneje se je igrala s svojimi, a je nikoli nisem videla, da bi si jih dajala v usta. A kirurg je pojasnil, da bi to lahko nezavedno počela tudi med spanjem," je dodala.

Zaradi te izkušnje se je njena mama odločila spregovoriti javno in ozavestiti ljudi, da se kaj takšnega ne bi zgodilo tudi njim ali njihovim otrokom. Hčeri je medtem kupila poseben klobuk, ki ga bo preventivno nosila med spanjem. 

kepa dlak operacija velika britanija
Naslednji članek

Diplomacija med ledeniki: Trump in Putin iz oči v oči

Naslednji članek

Merz Trumpu pred petkovim srečanjem s Putinom: Vse najboljše

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sushilover
13. 08. 2025 16.52
neprestano dajanje las v usta in cuzanje, njihovo grizljanje, sesanje je motnja, deklica je bila v puberteti in verjetno pod marsikaterim stresom spreminjanja in vpliva lastnih hortmonov. Pri odraslih pa je dajanje las v usta, cuzanje, grizljanje svojevrsten "tik" in tudi znak anksioznosti, samopomirjanja, pomanjkanja topline, tudi bližine in pomanjkanje priljubljenosti. Nekateri grizejo nohte na rokah in na nogah s tem namenom in iz istih vzrokov, drugi spet jedo kuglice šmrkljev iz svojega nosu in ušesno maslo - eni pa lastne lase.
ODGOVORI
0 0
modelx
13. 08. 2025 16.40
se ni brila od znotraj
ODGOVORI
0 0
Mojemnenjeinpika
13. 08. 2025 16.37
+3
??? Dlake? Potem pa govora o laseh?
ODGOVORI
3 0
ata_jez
13. 08. 2025 16.51
Ma ne dlakocepi! 🤪
ODGOVORI
0 0
G. Papež
13. 08. 2025 16.37
-2
Naj ji zaračunajo poseg, dlakožerski trapi.
ODGOVORI
0 2
bor99
13. 08. 2025 16.30
+1
torej so lasje in ne dlake?!
ODGOVORI
1 0
ata_jez
13. 08. 2025 16.28
+1
Internet je res fina reč. Kaj vse ne zveš. Pa še AI se bo iz tega kaj naučil. Srečno, AI! 🤣
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089