Najstnici padli s sani, ki jih je vleklo vozilo, nato vanju trčilo drugo

Po poročanju Net.hr se je v Srbiji zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili huje poškodovani najstnici, stari 16 in 17 let. Obe sta namreč sedeli na saneh, ki jih je za seboj vleklo vozilo, ko sta se dekleti prevrnili, vanju pa je trčilo drugo vozilo.
Najstnici so odpeljali v bolnišnico, kjer so potrdili, da je ena utrpela hude poškodbe spodnjega dela noge, druga pa poškodbe glave, poroča srbski Telegraf.rs.
Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi videoposnetek grozljive nesreče. "Reci mu, naj upočasni," je le nekaj trenutkov pred nesrečo na posnetku mogoče slišati eno od deklet. Z vozilom, ki je za seboj po zasneženi cesti vleklo sani, je po poročanju upravljal 19-letnik.
Oba voznika so zaradi hudega kaznivega dejanja aretirali – osumljena sta ogrožanja varnosti prometa. 19-letnik pa ni le ogrozil življenj mladih deklet, temveč je tudi kršil pravila pogojnega vozniškega dovoljenja, ki ga ima, in ponoči prevažal prepovedani tovor.
