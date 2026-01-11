Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Najstnici padli s sani, ki jih je vleklo vozilo, nato vanju trčilo drugo

Beograd, 11. 01. 2026 13.12 pred 50 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.P.
Sani Srbija (X)

Iz Srbije poročajo o hudi prometni nesreči. Eno vozilo je namreč med vožnjo za seboj vleklo sani, na katerih sta sedeli najstnici, ko sta se pri visoki hitrosti prevrnili, vanju pa je nato trčilo drugo vozilo. Dekleti sta pri tem utrpeli hujše poškodbe, oba voznika pa so aretirali, osumljena sta ogrožanja varnosti prometa.

Po poročanju Net.hr se je v Srbiji zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili huje poškodovani najstnici, stari 16 in 17 let. Obe sta namreč sedeli na saneh, ki jih je za seboj vleklo vozilo, ko sta se dekleti prevrnili, vanju pa je trčilo drugo vozilo.

Najstnici so odpeljali v bolnišnico, kjer so potrdili, da je ena utrpela hude poškodbe spodnjega dela noge, druga pa poškodbe glave, poroča srbski Telegraf.rs.

Srbska policija (fotografija je simbolična)
Srbska policija (fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi videoposnetek grozljive nesreče. "Reci mu, naj upočasni," je le nekaj trenutkov pred nesrečo na posnetku mogoče slišati eno od deklet. Z vozilom, ki je za seboj po zasneženi cesti vleklo sani, je po poročanju upravljal 19-letnik.

Oba voznika so zaradi hudega kaznivega dejanja aretirali – osumljena sta ogrožanja varnosti prometa. 19-letnik pa ni le ogrozil življenj mladih deklet, temveč je tudi kršil pravila pogojnega vozniškega dovoljenja, ki ga ima, in ponoči prevažal prepovedani tovor.

srbija nesreča sani sneg

Drsala po Koseškem bajerju, ko se je led vdrl

Ameriška vojska napadla Islamsko državo v Siriji

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
server
11. 01. 2026 13.47
Zakaj so aretirali drugega voznika? Če je vozil za prvim in za sankami, razumem. Če je pa pripeljal nasproti, ga pa nimajo za kaj aretirat. Nisem videl posnetka.
Odgovori
+10
11 1
rdeč alarm
11. 01. 2026 13.50
Varnostna razdalja bi ti vozil za takšnim vozilom kjer so otroci na saneh
Odgovori
+2
3 1
server
11. 01. 2026 13.58
@rdečalam Ne bi, ker bi me aretirali😉
Odgovori
0 0
rdeč alarm
11. 01. 2026 13.45
So vsaj sanke ostale cele ?
Odgovori
-4
2 6
ap100
11. 01. 2026 13.42
ker so se snemali - brez tega ne gre
Odgovori
+5
5 0
Sixten Malmerfelt
11. 01. 2026 13.34
Joj, kaj se ljudje ne spomnijo.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
vizita
Portal
Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
cekin
Portal
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
moskisvet
Portal
Pri 23 letih zbolela za rakom
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni
dominvrt
Portal
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
okusno
Portal
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445