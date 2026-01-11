Najstnici padli s sani, ki jih je vleklo vozilo, nato vanju trčilo drugo

Po poročanju Net.hr se je v Srbiji zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili huje poškodovani najstnici, stari 16 in 17 let. Obe sta namreč sedeli na saneh, ki jih je za seboj vleklo vozilo, ko sta se dekleti prevrnili, vanju pa je trčilo drugo vozilo.

Najstnici so odpeljali v bolnišnico, kjer so potrdili, da je ena utrpela hude poškodbe spodnjega dela noge, druga pa poškodbe glave, poroča srbski Telegraf.rs.