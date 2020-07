Najstnici zaradi neopravljene domače naloge odpravili pogojno, Detroit na nogah

Ker 15-letna Grace ni naredila domače naloge za šolo na daljavo, je sodišče v Michiganu presodilo, da je s tem kršila pogojni izpust in jo poslalo v pripor za mladoletnike. To pa je sprožilo plaz kritik in proteste celotne šole in širše lokalne skupnosti. Če bi bila Grace 15-letno belopolto dekle, ne bi bila v priporu, je prepričana njena mama.

Temnopolta 15-letna Graceiz Detroita je od sredine maja v priporu za mladoletnike, čeprav so ji mesec pred tem preko virtualnega zaslišanja odobrili pogojno izpustitev. Pred roko pravice se je znašla, ker je bila lani obsojena napada in tatvine. Eden od pogojev za pogojno izpustitev, ki jih je postavilo sodišče, pa je bila tudi zahteva, da redno opravlja domače naloge.

Njen primer so javnosti nedavno predstavili raziskovalni novinarji neprofitnega medija ProPublica. Dekličina mama Sheri Crawley je novinarjem povedala, da Grace trpi za motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) in da ima zato vedenjske težave. Njen pogojni izpust pa je sovpadel s prvimi dnevi, ko so v Detroitu začeli s poukom na daljavo zaradi pandemije. Najstnica je zato hitro postala preobremenjena zaradi pomanjkanja osebne podpore učiteljev. "Vem, da če bi bila Grace 15-letno belopolto dekle, ta hip ne bi sedela v priporu za mladoletnike," je mama dejala za lokalno televizijo WDIV.

Na majskem zaslišanju, na katerem je sodišče presojalo o tem, ali je Grace kršila pogojni izpust, je sodnica Mary Ellen Brennan deklico spoznala za krivo neopravljanja šolskih nalog in zamujanja na spletni pouk. Sodnica je 15-letnico označila za "grožnjo skupnosti" zaradi dejanja iz preteklosti, deklico pa poslala nazaj v pripor.

V četrtek se je tako v Pontiacu, predmestju Detroita, protestiralo na stotine dijakov in učiteljev njene šole. "Temnopolte deklice niso grožnja," so med drugim vzklikali protestniki, ki so se v podporo Grace najprej zbrali pred šolo, nato pa še pred sodiščem. "Veliko dijakov je zamujalo z delom ta semester, nihče ni imel motivacije za karkoli, ker učitelji niso poučevali in je pouk potekal prek spleta. Poznam veliko ljudi, ki niso opravljali svojih domačih nalog," je za Reutersdejala 18-letna Prudence Canter. Nekateri so protestirali kar iz avtomobila.

