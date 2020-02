Najstnik, ki je potisnil dečka v globino, grozljivi načrt zaupal socialnima delavcema

Razkril svoje načrte

V času napada je sicer tedaj še 17-letnik živel v stanovanju, a je moral redno obiskovati strokovno pomoč zaradi težav v duševnem zdravju. Ustanova, ki je skrbela za njegovo duševno zdravje, je sporočila, da niso vedeli ničesar o posnetkih, na katerih je 17-letnik razkril svoje načrte.

Kot poroča BBC, je jeseni leta 2018 socialni delavec, ki ga ne imenujejo, posnel najstnika, ki se je pogovarjal z njim in še z enim socialnim delavcem o svojem načrtu, da bi nekoga umoril. ’’V glavi imam, da moram v naslednjih mesecih nekoga ubiti,’’je slišati iz posnetka, ki so ga pridobili novinarji BBC in Daily Maila.

Na posnetku se, kot trdi BBC, sliši, da je Bravery socialnima delavcema povedal, da namerava iti v center Londona, obiskati visoko stolpnico in nekoga potisniti z višine. ’’ Lahko je katerakoli stavba, le da je dovolj visoka. Lahko gremo gor in si jo ogledamo, nato pa nekoga potisnemo z nje. Vem, da bo tisti, ki padel z visoke višine zagotovo umrl,’’je dejal najstnik. Na posnetku pojasnjuje, da se je naveličal svojega položaja in da hoče, da ga pošljejo v zapor.

To naj ne bi bilo prvič, ko je najstnik kazal, da bo nekoga poškodoval, je razkril socialni delavec. Oba socialna delavca, ki sta sodelovala v pogovoru, zatrjujeta, da sta nadrejenim sporočila vsebino pogovora, a v ustanovi trdijo, da niso nikoli slišali za te pogovore in da ni nobenih dokazov, da bi naj najstnik socialnima delavcema povedal za ta načrt.

Deček počasi napreduje

Za zdravljenje dečka, ki ga je najstnik potisnil iz stavbe, so na spletni strani za zbiranje prispevkov GoFundMe do zdaj brali več kot 178.000 evrov. "Sedaj ga lahko na invalidskem vozičku že odpeljemo ven, kjer uživa na svežem zraku. To ga zelo utrudi, a mu je všeč. Spet se veliko smeji, pred nekaj dnevi pa je uspel malo premakniti noge," so njegovi starši zapisali na spletni strani. "Življenje se nam je ustavilo.. Ne vemo kdaj, oziroma če sploh, se bomo lahko vrnili v službo ali domov. Naš dom ni prilagojen za invalidski voziček. Izčrpani smo, ne vemo, kam to vodi, ampak se borimo," je dodala družina, ki se je zahvalila vsem, ki pomagajo dečku. Sicer so sporočili, da je deček začel govoriti.